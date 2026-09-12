Según la información difundida sobre la alianza, la FIFA decidió innovar en la manera en que conecta con los aficionados al fútbol mediante una colaboración estratégica con Globant, la empresa tecnológica que se encargará de desarrollar un ecosistema digital impulsado por inteligencia artificial. Esta colaboración tiene como objetivo redefinir la experiencia de los hinchas, utilizando AI Pods, unidades de servicio conformadas por agentes de IA supervisados por expertos de Globant, para personalizar la interacción con cada usuario en tiempo real.

Este avance permite a FIFA crear un entorno donde las preferencias de los aficionados se integran de forma fluida a lo largo de sus plataformas digitales, abriendo nuevas oportunidades de engagement. De esta forma, se busca ofrecer un recorrido personalizado que aumente la eficiencia y la calidad de la experiencia del hincha.

Transformación de la experiencia futbolística mediante AI Pods

Los AI Pods se definen como un modelo de suscripción mensual para servicios de desarrollo de software, diseño y testeo, todos potenciados por inteligencia artificial. Este enfoque innovador permite a Globant cambiar su modelo de negocio tradicional de “horas-hombre” a uno más ágil y orientado a resultados. De este modo, los aficionados podrán acceder a servicios digitales más inteligentes y eficientes.

De acuerdo con esa misma información, entre las mejoras que se implementarán se destaca la creación de la identidad unificada del fan, que potenciará la FIFA ID. Esto permitirá reconocer y recompensar a los aficionados ya sea que sigan los partidos desde casa o en el estadio. Además, el sitio web de FIFA evolucionará hacia un centro personalizado, adaptándose a los intereses específicos de cada usuario.

Foto: creada con IA por El Cronista.

Una experiencia personalizada y continua para los hinchas

Con esta evolución tecnológica, los aficionados disfrutarán de una conexión digital continua que acompaña su experiencia en cada instancia y torneo de FIFA. Cada interacción se alimentará de datos en tiempo real, facilitando que los sistemas vayan aprendiendo y adaptándose para ofrecer servicios más precisos y relevantes. Esta es una respuesta clara a la necesidad de una experiencia interactiva y orientada a los deseos del hincha moderno.

Según la información difundida sobre la alianza, la iniciativa busca poner fin a la era del “aficionado anónimo” al vincular datos y comportamientos a través de un ecosistema digital cohesionado. Al centralizar y proteger la información de sus usuarios, FIFA no solo mejorará la experiencia actual, sino que también ganará conocimiento sobre cómo estos interactúan con el fútbol, algo que podrá aplicarse en futuros torneos y campañas comerciales.

En declaraciones difundidas sobre la alianza, Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, afirmó: “Nuestro objetivo es garantizar que cada aficionado viva el fútbol de una manera personal”. Esta declaración resalta el compromiso de la organización por mantener la conexión emocional con su base de hinchas mediante la innovación continua, facilitada por la experiencia de Globant.

En ese mismo contexto, Martin Migoya, cofundador y CEO de Globant, comentó: “Estamos ampliando cinco años de colaboración con FIFA. El modelo AI asistido por personas es clave para desarrollar sistemas que escalen rápidamente y estén a la altura de lo que los aficionados esperan”. Esta visión resalta la importancia de adaptar la tecnología a la pasión y demanda del fútbol global.

La implementación de estas plataformas inteligentes no solo refuerza la tendencia de personalización en el deporte, sino que también se alinea con el impulso hacia la transformación digital en diversas industrias. A medida que el uso de inteligencia artificial se vuelve más común, FIFA y Globant demuestran el potencial para crear experiencias cada vez más satisfactorias y significativas para los fans en todo el mundo.