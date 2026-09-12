Sommelier de carnes, el nuevo oficio que mejora la selección y el tratamiento de cada corte y que es mucho más que saber hacer un buen asado.

En un país que se define por el asado, existe una profesión poco conocida que analiza la carne igual que un sommelier analiza el vino.

Se llama sommelier de carnes y se estudia en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, en articulación con el Instituto de Ciencias y Oficios de la Carne (ICOCA).

En qué consiste el oficio

El sommelier de carnes se especializa en identificar la calidad de un corte según la raza, la alimentación del animal y las características sensoriales.

Su rol funciona como nexo entre la industria y el consumidor, algo cada vez más valorado en restaurantes con especialidad en parrilla.

La formación toma como base los protocolos de cocción de la American Meat Science Association (AMSA) y cuenta con respaldo del INTA.

Sommelier de carnes, el nuevo oficio que mejora la selección y el tratamiento de cada corte y que es mucho más que saber hacer un buen asado. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Cuánto se gana y cómo anotarse

El ingreso varía mucho según el tipo de trabajo:

Armado de una carta de carnes para un restaurante: ronda los $100.000 .

Trabajo en relación de dependencia en un frigorífico: sueldo fijo mensual.

Emprendimientos propios, como consultoría o asesoría gastronómica.

Cada camada de la Escuela de Sommelier de Carnes admite un cupo limitado, alrededor de 35 estudiantes por ciclo, algo que explica la creciente demanda de inscripción.

Para anotarse, hay que seguir las convocatorias que publica la facultad y el instituto en sus canales oficiales antes del inicio de cada ciclo lectivo.

Con la Argentina como referente mundial en consumo de carne vacuna, esta especialización empieza a ganar terreno como una salida laboral concreta dentro de la gastronomía.