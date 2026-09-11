Juan Diego, albañil: “Si sigues viendo el suelo sucio después de limpiarlo, el problema no es el producto que usas”. (Representación creada con IA)

Un albañil y creador de contenido explicó por qué algunos pisos mantienen un aspecto opaco incluso después de ser fregados. Según su experiencia, el problema puede estar relacionado con restos de obra que quedaron adheridos durante la colocación del pavimento.

La recomendación fue difundida en un video publicado en TikTok y retomado por medios españoles. El método puede ser útil en determinados suelos, aunque el producto debe elegirse según el material de la superficie y las indicaciones del fabricante.

Por qué el suelo puede seguir sucio aunque lo limpies

Juan Diego Rodríguez, conocido en TikTok como @juandiego_interiorismo, señaló que algunas superficies conservan una película de suciedad porque no recibieron una limpieza fina adecuada al terminar la obra.

Durante una reforma pueden quedar pequeñas cantidades de mortero, cemento o fragüe sobre las baldosas. Estos restos no siempre se eliminan con un limpiador de uso diario y pueden hacer que el piso se vea apagado o con manchas.

“Si sigues viendo el suelo sucio después de limpiarlo, el problema no es ni tu fregona, ni el producto que usas”, afirmó el albañil en el video difundido en redes sociales. La explicación apunta a una posible suciedad de obra y no a un defecto de la mopa.

Los restos de materiales pueden formar una película difícil de retirar con productos de limpieza cotidianos.

Cuando ese material permanece sobre la superficie, puede atrapar polvo y jabón. Por eso, aunque se pase la fregona varias veces, el resultado puede seguir siendo opaco o irregular.

La solución no consiste en aplicar cada vez más detergente. Un exceso de producto puede dejar residuos y atraer nuevamente polvo, especialmente si el piso no se enjuaga de manera adecuada.

La expansión de este tipo de sistemas se produce en paralelo al crecimiento de las viviendas prefabricadas, un segmento que gana cada vez más protagonismo dentro del mercado inmobiliario. ChatGPT

Qué producto puede utilizarse para una limpieza de obra

En estos casos existen limpiadores formulados para retirar restos de cemento o mortero. Sin embargo, no deben aplicarse de forma general sobre cualquier piso: algunos contienen sustancias que pueden dañar juntas, esmaltes o piedras naturales.

Antes de utilizar un producto de limpieza final de obra, es necesario leer la etiqueta y revisar para qué materiales está indicado. La dilución, el tiempo de contacto y la necesidad de enjuagar cambian según la fórmula.

El consejo de Juan Diego antes de limpiar todo el piso

El profesional recomienda probar cualquier producto nuevo en una zona pequeña y poco visible. De esa manera se puede comprobar si altera el color, el brillo o la textura antes de extenderlo al resto de la habitación.

La prueba debe hacerse respetando la cantidad indicada y sin mezclar el limpiador con lavandina, amoníaco, vinagre u otras sustancias. Combinar productos puede generar vapores irritantes o reacciones químicas peligrosas.

Si el resultado es correcto, el tratamiento puede repetirse en áreas más amplias. Cuando el piso es de mármol, piedra natural, madera o laminado, es preferible consultar las instrucciones del fabricante o a un profesional antes de utilizar un limpiador ácido o desincrustante.

Errores que pueden dejar el suelo con aspecto apagado

Los restos de obra no son la única causa posible. También pueden influir algunos hábitos de limpieza que dejan una película sobre el pavimento.

Uno de los errores más comunes es no retirar el polvo antes de fregar. Si la suciedad sólida permanece en el suelo, el agua puede convertirla en una pasta que se distribuye por toda la superficie.

Otro problema aparece cuando se utiliza durante mucho tiempo la misma agua. Al estar cargada de suciedad, la fregona puede repartir residuos en lugar de retirarlos.

También es importante respetar la cantidad de producto. Más detergente no significa mayor limpieza y puede provocar marcas si no se enjuaga correctamente.

Los pasos para conseguir un suelo limpio y brillante

Para mejorar el resultado, conviene seguir una rutina sencilla y adaptarla al tipo de pavimento:

Aspirar o barrer antes de fregar para retirar polvo, pelos y restos sólidos.

Elegir un producto compatible con el suelo y respetar la cantidad indicada.

Probar los limpiadores especiales en una zona poco visible .

Cambiar el agua cuando esté sucia y enjuagar la superficie si el producto lo requiere.

Dejar secar el piso antes de caminar sobre él para evitar marcas y nuevas huellas.

Las recomendaciones del albañil pueden orientar en casos de suciedad superficial, pero una película muy adherida, un cambio de color o un daño en el acabado puede requerir una limpieza profesional. El producto adecuado debe definirse según el material instalado y las instrucciones de mantenimiento correspondientes.