A pocas semanas de Semana Santa, los comercios aceleran las ofertas y las familias empiezan a comparar precios. Los huevos de Pascua ya ocupan un lugar central en supermercados, kioscos y tiendas online, con valores que muestran diferencias grandes según la marca, el peso y si incluyen sorpresas o rellenos especiales. Este año, la brecha entre productos chicos y versiones premium es muy amplia. Hay opciones básicas desde cerca de $ 7.000 y propuestas gourmet que superan los $ 150.000. Por eso, los especialistas aconsejan revisar precios con tiempo y aprovechar las promociones antes del fin de marzo. Las marcas tradicionales siguen marcando el ritmo del mercado. Cada una apunta a un tipo de consumidor distinto y los precios lo reflejan. Havanna se ubica en el segmento más alto. Sus huevos destacan por el chocolate con leche y las variantes con dulce de leche o frutos secos. Son opciones buscadas para regalos y para quienes quieren un producto más artesanal. Kinder vuelve a liderar entre los más chicos porque suma sorpresas, personajes y presentaciones especiales. Son productos que suelen agotarse rápido cerca de la fecha. Ferrero apunta al público que busca un regalo elegante, con chocolate importado y cajas especiales. Es una de las opciones más fuertes en Pascuas para obsequios formales. Milka amplía su presencia con muchas opciones de tamaño y rellenos a precios más accesibles. Ofrece una de las gamas más diversas en el mercado argentino para esta fecha. Con precios tan variables, conviene tener en cuenta algunos puntos antes de comprar: