La industria gastronómica atraviesa un momento de transformación y una de las marcas más reconocidas del sector anunció un cambio que impacta a miles de consumidores. Pizza Hut confirmó el cierre de más de 250 locales alrededor de todo el país, una decisión que refleja los desafíos actuales del negocio de comida rápida. Si bien la compañía no divulgó los locales específicos que dejarán de funcionar, hizo oficial el cierre de más de 250 tiendas en todo el país. La decisión responde a distintos factores que vienen afectando al sector: A pesar del cierre de estos locales, Pizza Hut no desaparece del mercado. Las tiendas que cerrarán sus puertas apenas representan un 4% del total de restaurantes en Estados Unidos.