El segundo trimestre de 2026 marca un momento clave para acceder a ayudas para rehabilitación de viviendas. El Gobierno ha confirmado que los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ya están plenamente operativos. Estas ayudas para refaccionar viviendas permiten obtener hasta 21.400 euros para obras integrales. El objetivo es acelerar la modernización del parque inmobiliario y mejorar la eficiencia energética. El plan es ambicioso: alcanzar las 510.000 renovaciones antes de que acabe junio. Esta cifra multiplica por diez la actividad rehabilitadora registrada hace apenas unos años. Para acceder a las ayudas para rehabilitación de viviendas, el requisito principal es la eficiencia energética. El Estado exige que la reforma garantice una reducción de al menos el 30% en el consumo de energía no renovable. También se admite una reducción del 7% en la demanda de calefacción y refrigeración. Este punto convierte la mejora energética en la condición indispensable para recibir la subvención. Además, es obligatorio contar con un certificado energético antes y después de la obra. Este documento debe acreditar el ahorro conseguido tras la reforma. La cuantía de las ayudas para rehabilitación de viviendas depende del nivel de ahorro energético logrado. Las subvenciones pueden cubrir entre el 40% y el 80% del coste total de la obra. En el caso de una rehabilitación integral, el importe puede alcanzar hasta 21.400 euros. Esto convierte a estas ayudas en una de las más relevantes del momento. Otro punto clave es que estas ayudas no tributan en el IRPF. Según la Ley 10/2022, el dinero recibido de los fondos NextGenerationEU no se integra en la base imponible. El acceso a las ayudas para rehabilitación de viviendas se realiza a través de las Comunidades Autónomas. Cada región gestiona los fondos según el número de hogares. Para iniciar el proceso, es necesario acudir a la web de vivienda de la comunidad autónoma o del Ayuntamiento correspondiente. Allí se publican las convocatorias activas. Además de las ayudas directas, el Gobierno ha habilitado una línea de avales del ICO. Este mecanismo facilita el acceso a financiación bancaria para cubrir la parte no subvencionada. El presupuesto total asciende a 3420 millones de euros destinados a rehabilitación residencial. El objetivo es alcanzar 300.000 viviendas renovadas al año en 2030. Estas ayudas permiten mejorar espacios como cocina o baño, optimizar instalaciones y reducir el consumo energético. El resultado es una vivienda más eficiente y económica.