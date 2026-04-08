El trabajo de niñeras y empleadas domésticas sigue siendo una ayuda clave para muchas familias en Argentina. Además de representar una fuente de empleo para miles de personas, permite organizar la rutina diaria de los hogares que necesitan asistencia en el cuidado de niños o en las tareas domésticas. Los salarios del sector se actualizan de manera periódica a través de los acuerdos definidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que establece las escalas salariales según la categoría laboral, las horas trabajadas y la modalidad de contratación. Durante abril de 2026, los valores se mantienen sin cambios respecto de los fijados en los primeros meses del año, mientras el sector espera una nueva negociación paritaria. Dentro del régimen de casas particulares, el cuidado de personas, categoría que incluye a las niñeras, tiene los siguientes valores de referencia: Para quienes trabajan con jornada completa, el salario mensual aproximado se ubica en: Estos montos pueden aumentar si se suman adicionales previstos por la normativa, como antigüedad o zona desfavorable. En el caso de las trabajadoras que realizan tareas generales de limpieza y mantenimiento del hogar, los valores vigentes son: El sueldo mensual básico para esta categoría es de: La escala también contempla otras categorías dentro del trabajo doméstico. Por ejemplo: La legislación establece algunos extras que pueden modificar el ingreso final de las trabajadoras. Uno de ellos es el adicional por antigüedad, que equivale al 1% del salario por cada año trabajado con el mismo empleador. También existe un 30% extra por zona desfavorable, que se aplica en provincias del sur del país como Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y el partido bonaerense de Patagones. Los empleadores deben registrar a las trabajadoras en el sistema Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos. El trámite se realiza con clave fiscal e incluye la carga de los datos del trabajador, el domicilio donde se prestan las tareas, las horas semanales y la categoría laboral. A través de la plataforma también se genera el recibo de sueldo correspondiente. Este registro permite formalizar la relación laboral y asegurar el acceso a los derechos previstos por la ley. La última actualización paritaria del sector se aplicó durante febrero y marzo de 2026. En esos meses, las trabajadoras también percibieron un bono extraordinario que dejó de pagarse en abril. Por ese motivo, los haberes actuales corresponden únicamente a los salarios básicos y los adicionales establecidos por la normativa vigente.