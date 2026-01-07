Los empleados bancarios de Argentina comenzarán el 2026 con salarios que superan los dos millones de pesos mensuales, tras el último acuerdo paritario alcanzado entre el gremio La Bancaria y las cámaras empresarias del sector.

El entendimiento no solo fija el nuevo sueldo básico, sino que también establece el mecanismo de actualización salarial para los primeros meses del año, garantizando aumentos alineados con la inflación.

Con este esquema, el sector bancario se encamina a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto económico donde la evolución de los precios sigue siendo un factor clave para las negociaciones salariales.

Cuál es el sueldo básico de los bancarios en enero de 2026

De acuerdo al último acuerdo salarial, el sueldo correspondiente a diciembre de 2025, que se cobra en enero de 2026, incluye un aumento del 2,5% respecto de las escalas vigentes en noviembre. Este ajuste responde a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para ese mes.

Con esta actualización, el sueldo básico de los empleados bancarios se eleva a $2.008.641,07, según confirmó oficialmente el sindicato que conduce Sergio Palazzo. Este monto se aplica sobre todas las remuneraciones mensuales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye adicionales convencionales y no convencionales.

Desde La Bancaria detallaron que, con este incremento, los salarios del sector acumulan una suba del 27,9% en los primeros once meses del año, en comparación con diciembre de 2024, consolidando una política de ajustes periódicos.

Cómo se aplicará la actualización salarial de bancarios

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la continuidad del mecanismo de actualización automática basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Asimismo, desde hace más de un año, los salarios bancarios se ajustan mensualmente en línea con la inflación oficial, lo que permite evitar atrasos frente al aumento del costo de vida.

Este esquema seguirá vigente no solo para diciembre de 2025, sino también durante enero y febrero de 2026, meses tradicionalmente atravesados por el receso de verano.

Cuánto cobran los empleados bancarios en enero de 2026 y cómo quedó el sueldo básico Fuente: Archivo

De esta manera, los empleados bancarios tienen garantizados aumentos que reflejen la evolución de los precios, sin necesidad de renegociaciones constantes.

¿Cuándo será la próxima paritaria bancaria?

Además de definir los salarios de inicio de año, el acuerdo paritario fijó la fecha para retomar la negociación salarial. Las partes volverán a reunirse en la segunda quincena de marzo de 2026, cuando evaluarán la evolución de la inflación y el impacto del esquema vigente