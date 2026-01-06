Las empleadas domésticas cobran en enero de 2026 con un nuevo ajuste salarial producto del último acuerdo paritario del sector. El aumento corresponde a una suba del 1,3%, aplicada sobre los salarios de diciembre de 2025, y se refleja en los haberes que se pagan durante el primer mes del año.

Además del incremento, continúa vigente el bono no remunerativo acordado para el último bimestre, que se paga según la cantidad de horas trabajadas por semana. De esta manera, el ingreso total varía según la categoría, la modalidad de trabajo y la carga horaria.

¿De cuánto es el aumento para empleadas domésticas en enero 2026?

El incremento del 1,3% corresponde al último tramo del acuerdo salarial vigente hasta diciembre de 2025, aprobado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Este ajuste se calcula sobre los salarios mínimos de cada categoría y se paga junto con los haberes de enero.

Por el momento, no se confirmaron nuevos aumentos ni reapertura de paritarias para los meses siguientes, por lo que estos valores rigen como referencia oficial para el inicio de 2026.

¿Cuánto cobra una empleada doméstica en enero 2026 por hora y por mes?

Los salarios mínimos vigentes en enero de 2026, según categoría y modalidad, son los siguientes:

Supervisor/a

Con retiro: $ 471.956,01 mensuales o $ 3.783,33 por hora

Sin retiro: $ 525.712,99 mensuales o $ 4.143,70 por hora

Personal para tareas específicas

Con retiro: $ 438.475,56 mensuales o $ 3.582,79 por hora

Sin retiro: $ 488.091,78 mensuales o $ 3.926,84 por hora

Caseros

Sin retiro: $427.821,61 mensuales o $3.383,54 por hora

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $ 427.821,61 mensuales o $ 3.383,54 por hora

Sin retiro: $ 476.755,68 mensuales o $ 3.784,32 por hora

Personal para tareas generales

Con retiro: $ 384.713,01 mensuales o $ 3.135,99 por hora

Sin retiro: $ 427.821,61 mensuales o $ 3.383,54 por hora

Estos valores corresponden a los salarios mínimos obligatorios. Si una trabajadora realiza tareas de más de una categoría, debe cobrar según la mejor remunerada.

¿Qué adicionales se pagan además del sueldo básico?

El régimen contempla un adicional por antigüedad, equivalente al 1% del salario mensual por cada año trabajado con el mismo empleador. Este porcentaje se suma de manera acumulativa a medida que se cumplen los años de servicio.

También sigue vigente el adicional por zona desfavorable, que implica un 30% extra sobre el salario mínimo para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en Carmen de Patagones.

¿Cómo se pagan las horas extras de empleadas domésticas?

Cuando se supera la jornada habitual, las horas extras se liquidan con los siguientes recargos:

50% adicional para horas trabajadas de lunes a viernes y sábados hasta las 13

100% adicional para sábados después de las 13, domingos y feriados

El cálculo se realiza sobre el valor hora vigente según la categoría y modalidad.

¿De cuánto es el bono no remunerativo en enero 2026?

La CNTCP mantiene el bono no remunerativo correspondiente al último bimestre, que también se paga en enero. Los montos dependen de la carga horaria semanal:

De 0 a 12 horas: $ 6.000

De 12 a 16 horas: $ 9.000

Más de 16 horas: $ 14.000

Personal sin retiro: $ 14.000

Este bono no impacta en el sueldo básico ni en los adicionales, pero se suma al total que la trabajadora cobra en mano.

¿Habrá nuevos aumentos para empleadas domésticas en 2026?

Por ahora, el 1,3% liquidado en enero es el último aumento oficial aprobado. No se anunciaron nuevas negociaciones salariales ni actualizaciones para los próximos meses.

Las próximas definiciones dependerán de futuras convocatorias de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y de la evolución de las negociaciones paritarias del sector.