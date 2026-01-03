Aumento confirmado para empleadas domésticas: cómo quedarán los sueldos en enero con el nuevo salario mínimo 2026. (Foto: Archivo)

El ajuste del salario mínimo para 2026 impacta de forma directa en los hogares colombianos que cuentan con trabajadoras del servicio doméstico, ya que la ley exige actualizar las remuneraciones conforme al nuevo valor definido por el Gobierno Nacional.

Tras no alcanzarse un acuerdo en la mesa de concertación entre empresarios, sindicatos y el Ejecutivo, el aumento fue fijado de manera oficial y alcanza a más de dos millones de trabajadores, incluidos quienes realizan tareas domésticas de forma permanente o por días.

Cuánto se debe pagar por día en enero de 2026

El salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) quedó establecido en $1.746.882, sin incluir el auxilio de transporte. Para quienes trabajan por jornadas, la normativa indica que el valor diario se obtiene al dividir el salario mensual entre los 30 días del mes, según informó El Tiempo.

De esta forma, el pago diario mínimo para una empleada doméstica en 2026 se ubica en $58.229. A este monto debe sumarse el auxilio de transporte diario, que fue fijado en $8.437, siempre que la trabajadora no viva en el domicilio del empleador y reciba hasta dos salarios mínimos.

Con ambos conceptos, el desembolso básico por cada jornada trabajada asciende a aproximadamente $66.700.

Pago de prima y otros derechos laborales

Además del salario, los empleadores deben cumplir con las prestaciones sociales establecidas por la ley. La Ley 1788 de 2016 dispone que las trabajadoras del servicio doméstico tienen derecho al pago de la prima, que se abona en dos cuotas al año.

Este derecho aplica tanto para quienes trabajan tiempo completo como para aquellas contratadas por días, de manera proporcional al tiempo laborado.

Aportes obligatorios a seguridad social

El cumplimiento de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales (ARL) sigue siendo obligatorio y constituye uno de los principales mecanismos para reducir la informalidad en el sector.

Con el nuevo salario mínimo, los aportes mensuales estimados se ubican en un rango desde $78.606 hasta $213.546, según las condiciones particulares de cada trabajadora. En algunos casos, si la persona está afiliada al régimen subsidiado, puede haber exención en salud, aunque se mantiene la obligación de cotizar a pensión y ARL.

Cómo formalizar la contratación por días

La legislación colombiana aclara que la contratación por jornadas parciales no exime al empleador de sus responsabilidades legales. Para estos casos, los pagos deben realizarse a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

El trámite se efectúa utilizando el tipo de cotizante 51, diseñado específicamente para el personal del servicio doméstico. Este requisito aplica para empleadas internas, externas o aquellas que trabajan solo algunos días a la semana, y garantiza su cobertura ante accidentes laborales, enfermedad y acceso a la pensión.