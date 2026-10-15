La Gran Pirámide de Cholula, en Puebla, destaca por su volumen de aproximadamente 4,45 millones de metros cúbicos.

Aunque Egipto es famoso por sus monumentos milenarios, México alberga la pirámide más grande del mundo por volumen. Se trata de la Gran Pirámide de Cholula, una construcción prehispánica que destaca por sus dimensiones y su importancia histórica.

Según Guinness World Records, su volumen se estima en 4,45 millones de metros cúbicos, casi el doble que el de la Gran Pirámide de Guiza. Este monumento es un orgullo nacional por su legado arqueológico y cultural, aunque no es la pirámide más alta del planeta.

¿Dónde está la pirámide más grande del mundo por volumen?

La Gran Pirámide de Cholula se encuentra en el estado de Puebla, aproximadamente a 100 kilómetros al sureste de Ciudad de México. También es conocida como Tlachihualtépetl, una palabra de origen náhuatl que significa “cerro hecho a mano”.

De acuerdo con Guinness World Records, su volumen alcanza unos 4,45 millones de metros cúbicos. Para dimensionarlo, el de la pirámide de Keops, en Guiza, Egipto, se estima en 2,4 millones de metros cúbicos. De esta manera, la base del monumento mexicano ocupa cerca de 16 hectáreas y la estructura mide alrededor de 66 metros de altura.

Por eso, es importante distinguir entre tamaño y altura: la pirámide de Cholula destaca por su volumen, pero la de Guiza conserva el récord de altura entre las pirámides.

La tierra y la vegetación cubren gran parte de la pirámide, que hoy parece una colina. INAH

La historia de la gran Pirámide de Cholula

La construcción de este monumento comenzó siglos antes de nuestra era y continuó durante distintas etapas de la historia mesoamericana. Según Guinness, su desarrollo se extendió desde el periodo Preclásico hasta el Clásico, con ampliaciones realizadas por diferentes culturas.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) explica que Cholula fue un importante centro religioso y comercial, gracias a su ubicación estratégica y a las redes de intercambio que conectaban distintas regiones mesoamericanas.

La pirámide estaba dedicada a Tláloc, dios de la lluvia, y fue ampliada mediante la superposición de nuevas estructuras sobre las anteriores. Esta técnica explica buena parte de sus dimensiones actuales y permite comprender por qué el monumento reúne diferentes etapas constructivas.

¿Por qué la pirámide mexicana parece un cerro?

A diferencia de las pirámides egipcias, cuya silueta se reconoce a simple vista, gran parte de la estructura de Cholula está cubierta de tierra y vegetación. Por eso, desde el exterior parece una elevación natural del terreno.

En el siglo XVI, durante la época colonial, se construyó en su cima la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, que todavía domina el paisaje de la zona arqueológica.

El INAH señala que el conjunto conserva otros vestigios importantes, como pinturas murales conocidas como Los Bebedores y Los Chapulines, que aportan información sobre la vida y las prácticas culturales de sus antiguos habitantes.

El orgullo de México

Su importancia no se limita a sus dimensiones. La Gran Pirámide de Cholula es una de las construcciones prehispánicas más relevantes de México por su valor arqueológico y cultural, lo cual lo convierten en un verdadero orgullo nacional. En ese sentido, el INAH destaca la importancia de la antigua ciudad como centro ceremonial y comercial de Mesoamérica.

Además, los vestigios conservados permiten conocer las creencias, las técnicas constructivas y la vida de las sociedades que habitaron la región, un legado que convierte al monumento en un símbolo del patrimonio histórico mexicano.