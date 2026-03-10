Pese a que las vacaciones de todos van llegando a su fin, es inevitable que muchos se enfoquen en mejorar su imagen corporal, especialmente en lo que respecta al peso. La preocupación por perder unos kilos y alcanzar ese “peso ideal” que todos buscamos suele intensificarse cuando la sensación de bienestar y salud toma protagonismo. Pero, ¿cómo determinar cuál es el peso que realmente debemos alcanzar para sentirnos bien con nosotros mismos? El cálculo del peso ideal no solo depende de la altura, sino también de otros factores como la masa muscular, el porcentaje de grasa corporal y la retención de líquidos. Estos elementos hacen que el cálculo del peso ideal sea algo personalizado y único para cada persona. Sin embargo, existe un método más fácil y ampliamente utilizado. El Índice de Masa Corporal (IMC) es el método más comúnmente utilizado para calcular el peso ideal. Se obtiene dividiendo el peso de la persona por su altura al cuadrado. Por ejemplo, si una persona pesa 70 kilogramos y mide 1.75 metros, el cálculo para obtener su Índice de Masa Corporal (IMC) sería el siguiente: Con un IMC de 22.86, esta persona se encontraría dentro del rango de peso normal, que está entre 18.5 y 24.9 según la clasificación estándar del IMC. Este cálculo se puede realizar a través de diversas páginas web. Según el resultado obtenido, se puede clasificar en las siguientes categorías: Para llegar al peso ideal, es fundamental ajustar la alimentación. Consultar con un nutricionista para diseñar una dieta equilibrada es una excelente opción. Además, incorporar ejercicio físico regular es clave para quemar calorías y mejorar el metabolismo.