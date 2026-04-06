Cuando el peso mexicano se deprecia frente al dólar, el impacto no solo se refleja en el costo de productos importados o en los viajes al extranjero.También puede influir en el dinero que millones de trabajadores tienen acumulado para su retiro en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). De acuerdo con especialistas del sector previsional, un dólar más fuerte puede favorecer el valor de una parte de las inversiones de los fondos de pensiones, ya que los portafolios incluyen activos internacionales denominados en moneda extranjera. Al convertirse nuevamente a pesos, esas inversiones pueden registrar un aumento en su valuación, lo que se traduce en plusvalías para las cuentas individuales. El Sistema de Ahorro para el Retiro administra billones de pesos de los trabajadores mexicanos y estos recursos se invierten en una amplia variedad de instrumentos financieros, tanto en México como en el extranjero. La estrategia busca diversificar riesgos y aprovechar oportunidades de rendimiento en distintos mercados. Especialistas explicaron que cuando el peso pierde valor frente al dólar, las inversiones que están en acciones globales, fondos internacionales u otros activos denominados en moneda extranjera tienden a aumentar su valor en pesos. Este efecto cambiario puede impulsar el saldo de las cuentas individuales, aun cuando el activo en dólares mantenga el mismo precio. Sin embargo, advirtieron que el tipo de cambio no es el único elemento que influye en los rendimientos de las Afores. El comportamiento de los mercados bursátiles, las tasas de interés y el entorno económico global también pueden provocar movimientos en el valor de los portafolios. En este contexto, los especialistas señalaron que incluso en periodos de depreciación del peso pueden registrarse minusvalías si los precios de los activos financieros caen. No obstante, subrayaron que estas fluctuaciones suelen ser temporales, ya que el ahorro para el retiro está diseñado para invertirse con horizontes de largo plazo. Con una mayor presencia de inversiones internacionales en los portafolios, el desempeño del ahorro pensionario de los trabajadores mexicanos está cada vez más ligado a factores globales, entre ellos la evolución del tipo de cambio entre el peso y el dólar. Por ello, movimientos en la moneda estadounidense pueden terminar influyendo, directa o indirectamente, en el saldo que los trabajadores observan en sus cuentas de retiro.