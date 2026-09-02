Cuál es el significado de la señal de tránsito que tiene una línea negra en horizontal con un fondo blanco y rojo

Dentro del catálogo oficial de señales de tránsito reglamentarias o prescriptivas, la señal circular con borde rojo, fondo blanco y una franja negra horizontal en el centro cumple una función restrictiva clave para la circulación en carreteras y accesos.

Denominada técnicamente como “Aduana”, “Paso obligatorio” o “Puesto de control”, este cartel indica la presencia cercana de un punto de detención donde las autoridades competentes realizan verificaciones operativas o fiscales.

A diferencia de las señales informativas o preventivas, su cumplimiento es estrictamente obligatorio para todos los conductores que transiten por la traza vial donde se encuentra instalada.

Un cartel diseñado para prevenir maniobras bruscas y organizar el tránsito

La presencia de este pictograma cumple la función esencial de advertir al conductor que debe realizar una parada completa de la marcha antes de continuar su trayecto.

Su objetivo principal es alertar al automovilista con la anticipación suficiente para que reduzca la velocidad de forma gradual y ordenada, permitiendo preparar la documentación requerida o el pago correspondiente sin generar frenadas de emergencia ni maniobras intempestivas sobre el carril.

Cuál es el significado de la señal de tránsito que tiene una línea negra en horizontal con un fondo blanco y rojo

Dónde suele encontrarse y recomendaciones claves al conducir

Este tipo de cartelería se ubica habitualmente en las vías de acceso a estaciones de peaje, balanzas de control de carga para camiones, garitas de inspección policial o militar, barreras ferroviarias y pasos aduaneros o fronterizos.

En la mayoría de los casos, la señalización está acompañada por inscripciones adicionales aclaratorias o por barreras físicas y semáforos que regulan la habilitación del paso turno por turno.

Al divisar la figura a lo lejos, la recomendación principal es soltar el acelerador y reducir la velocidad de forma progresiva para evitar frenadas exabruptas o colisiones con otros vehículos detenidos.

Una vez efectuada la parada obligatoria, el automovilista no debe reanudar la marcha hasta recibir la indicación explícita del personal a cargo del operativo o hasta que la barrera mecánica se levante por completo.

Sanciones e importancia del cumplimiento en la vía pública

Ignorar este tipo de cartelería y continuar el trayecto sin efectuar la parada obligatoria constituye una falta grave dentro de la Ley Nacional de Tránsito.