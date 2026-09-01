Cuál es el significado de la señal de tránsito de la letra X con un fondo amarillo y por qué es importante. (Representación creada con IA)

Las señales de tránsito son fundamentales para que quienes conducen puedan anticiparse a cambios en el camino y tomar las precauciones necesarias. Entre las señales preventivas que pueden encontrarse en México hay una cuyo diseño puede parecerse a la letra X sobre un fondo amarillo y que está relacionada con los cruces de vialidades.

Aunque muchas personas la identifican simplemente como una “X”, el símbolo no representa una letra. Se trata de un pictograma que advierte sobre una intersección o cruce de caminos que se encuentra más adelante.

Qué significa la señal de tránsito con forma de X

De acuerdo con el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, las señales preventivas tienen como objetivo advertir a los conductores sobre la existencia y naturaleza de posibles condiciones de riesgo en la vía.

La señal que representa un cruce de caminos sirve para indicar la proximidad de una intersección a nivel entre dos vialidades. En el pictograma se representan las vías que se encuentran más adelante, por lo que su apariencia puede recordar a una X.

El diseño permite identificar la configuración del cruce y, en determinados casos, distinguir la importancia de las vialidades mediante el grosor de las líneas que forman el símbolo.

Las señales preventivas mexicanas utilizan, como regla general, un fondo amarillo reflejante y símbolos de color negro. Esta combinación busca facilitar su identificación y advertir al conductor con anticipación.

Por qué es importante reconocer esta señal

Encontrar una señal con este pictograma significa que el conductor debe prestar mayor atención al camino y estar preparado para encontrarse con una intersección.

La presencia de un cruce puede implicar la incorporación o circulación de otros vehículos desde una vía diferente. Por eso, es importante reducir la velocidad cuando las condiciones del camino lo requieran, mantener la atención y respetar las señales que regulen la circulación en el punto donde se encuentra la intersección.

El objetivo de las señales preventivas no es establecer por sí mismas una prohibición, sino advertir con anticipación sobre una condición de la vía para que las personas puedan adaptar su conducción.

(foto: ChatGPT) ChatGPT

La X no es una letra dentro de la señal

Uno de los errores más comunes al observar este tipo de señal es pensar que la X amarilla funciona como una letra con un significado independiente.

En realidad, el elemento central es un pictograma de la configuración de las vialidades. En la normativa mexicana, las señales de este grupo se utilizan para advertir sobre diferentes tipos de intersecciones, entre ellas el cruce de caminos, los entronques en T, las intersecciones en delta y las bifurcaciones en Y.

Por este motivo, no todas las señales que parecen una X deben interpretarse exactamente de la misma manera: el dibujo de las ramas y su disposición indican cómo se configura la intersección que se aproxima.

Qué debe hacer el conductor cuando encuentra esta señal

Al observar una señal preventiva de este tipo, lo recomendable es mantener la atención sobre la circulación, comprobar las condiciones del camino y prepararse para la presencia de vehículos que puedan incorporarse desde otra dirección.

También es necesario respetar cualquier señal de ALTO, CEDA EL PASO, semáforo u otra indicación que se encuentre directamente en la intersección.

Las señales preventivas forman parte de un sistema de señalización diseñado para que los usuarios puedan conocer con anticipación las condiciones de la vía. El Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito, emitido por la SICT y la Sedatu, establece criterios para homologar su diseño y aplicación en calles y carreteras del país.