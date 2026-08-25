Qué significa la señal de tránsito de bordes rojos con un auto y una explosión en naranja arriba

La seguridad en las carreteras depende en gran medida de comprender las advertencias viales. Al conducir por diversas rutas, es común encontrar una señal de tránsito de bordes rojos con un auto y una explosión en naranja arriba que llama la atención de muchos conductores.

Este pictograma circular pertenece al grupo de prohibición de paso y cumple una función crucial en la regulación del tráfico vial internacional.

Ignorar su significado puede ocasionar situaciones de riesgo extremo e importantes sanciones administrativas, por lo que es fundamental reconocer su impacto normativo, el tipo de vehículos a los que restringe y las distintas leyes que la respaldan alrededor del mundo.

Qué significa la señal de tránsito de bordes rojos con un auto y una explosión en naranja arriba Shutterstock

¿Qué prohíbe exactamente esta señal de tráfico?

Esta señalización prohíbe de forma explícita el paso a toda clase de vehículos que transporten mercancías explosivas o fácilmente inflamables. No restringe únicamente a los grandes camiones articulados; abarca cualquier tipo de transporte (como furgonetas o turismos) que traslade este tipo de materiales regulados.

Sin embargo, no aplica a los turismos convencionales por el hecho de llevar combustible en su propio depósito para funcionar, ni tampoco por llevar pequeñas cantidades permitidas para consumo personal.

Qué significa la señal de tránsito de bordes rojos con un auto y una explosión en naranja arriba. Fuente: Shutterstock.

¿Dónde está regulada la norma y qué fuentes oficiales la respaldan?

El significado y la aplicación de este pictograma están fundamentados en diversas normativas y documentos oficiales:

España : en el catálogo de la Dirección General de Tráfico (DGT), se la clasifica como la señal R-109. Su definición legal se encuentra publicada en el Real Decreto 1428/2003 (Reglamento General de Circulación, Anexo I) del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Marco Internacional : está estandarizado por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE) bajo el Convenio sobre la Señalización Vial de Viena de 1968, registrada formalmente bajo el código C, 14 en el catálogo de las Naciones Unidas (UN Treaty Collection).

Francia : en el código vial francés figura como la señal B14a, amparada por la legislación pública en Légifrance (Arrêté du 24 novembre 1967).

Italia: se codifica como Segnale di Divieto Fig. II 58, regulada por el Decreto Legislativo n. 285 (Codice della Strada) en la plataforma oficial Normattiva.it.

¿Dónde se suele instalar y cuáles son las multas por ignorarla?

Es habitual encontrarla instalada antes de la entrada a túneles, zonas urbanas densamente pobladas, infraestructuras complejas o áreas de protección ambiental donde una explosión o incendio generaría daños catastróficos.

En países como España, ignorar la restricción fijada por la DGT representa una infracción grave que conlleva sanciones económicas de hasta 600 euros y la pérdida de puntos del carné de conducir.

¿Se utiliza esta señal en América y el resto del mundo?

En América, su uso varía según la región: