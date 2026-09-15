Descubrimiento del siglo | Excavan la tierra y extraen miles de monedas y lingotes del oro más valioso en una provincia de Sudamérica. (Fuente: IA)

Un nuevo proyecto aurífero ha colocado nuevamente a Surinam en el foco de la atención minera internacional. En la región de Maria Geralda, situada en el Escudo Guayanés, se ha identificado un yacimiento que destaca tanto por la magnitud estimada de sus recursos como por la alta concentración de oro presente en la roca, una condición propicia que podría facilitar su desarrollo comercial.

La calidad del mineral resulta fundamental para la viabilidad del emprendimiento, dado que una mayor ley de oro disminuye el volumen de material que debe extraerse y procesarse para conseguir una cantidad específica del metal. A su vez, esta ventaja podría permitir operar a mayores profundidades y disminuir parte de los costos relacionados con el movimiento de roca estéril, un factor crucial para mantener la rentabilidad de una eventual explotación minera.

Hallan yacimiento de oro con pureza récord en Surinam

El Escudo Guayanés, una formación geológica que data de hace 1700 millones de años y se extiende por Surinam y regiones adyacentes, exhibe numerosos depósitos auríferos de considerable magnitud. Maria Geralda se halla a aproximadamente 5 kilómetros al sureste del proyecto actual de la empresa, aunque esta área nunca había sido explorada hasta esta temporada.

Descubrimiento de alto potencial económico: depósito de oro en Surinam (foto: archivo).

Cómo este descubrimiento podría cambiar el futuro de Surinam

La minería y el petróleo representan, en su totalidad, cerca del 60% del PBI de Surinam y aproximadamente el 90% de los ingresos por exportaciones. En este contexto, cada hallazgo de oro genera expectativas de mayor empleo, aumentos en las regalías y, si se administra de forma apropiada, recursos destinados a la infraestructura en comunidades alejadas.

Sin embargo, los especialistas señalan que la selva tropical de Surinam eleva los costos. Además, el estado continúa reforzando sus normativas para alcanzar un balance entre su desarrollo económico, la biodiversidad y los derechos territoriales de las comunidades indígenas.

Las 5 minas de oro más grandes del mundo en la actualidad

Grasberg : en el pasado, esta mina se consideraba la más extensa a nivel mundial, superando a Muruntau; sin embargo, su producción ha disminuido debido a la transición hacia la minería a cielo abierto.

Olimpiada : esta mina es reconocida como la más productiva en Rusia y se distingue por su notable eficiencia a nivel global en relación al costo por onza.

Cadia Valley : ubicada en Nueva Gales del Sur, se destaca como una mina subterránea de clase mundial que también se dedica a la producción de cobre.

Lihir : esta isla volcánica activa, situada en Papúa Nueva Guinea, alberga reservas probadas estimadas en aproximadamente 20 millones de dólares.

Muruntau: reconocida como una de las : reconocida como una de las minas de oro más importantes a nivel global por su capacidad de producción, se encuentra ubicada en el desierto de Kyzylkum.

En la actualidad, el precio del kilo de oro de 24 kilates en Colombia se sitúa en 440 millones de pesos, conforme a estimaciones realizadas por expertos y plataformas especializadas en determinar el valor de este mineral. Este contexto refleja una ligera volatilidad en las variaciones observadas.

Los precios mencionados son de tipo al contado y se encuentran correlacionados con el mercado mayorista o internacional. En el caso de que usted decida adquirir oro físico en Colombia, es probable que se apliquen comisiones, impuestos o costos de fabricación, entre otros cargos adicionales.