Hallazgo sin precedentes: Descubren un fósil de 560 millones de años de uno de los primeros animales de la Tierra. (Fuente: Shutterstock).

Hace 560 millones de años, durante el período Ediacárico, aparecieron algunas de las primeras formas de vida complejas de la Tierra. En ese contexto vivió Charnia, una criatura de aspecto similar a un helecho que permaneció enterrada durante millones de años hasta que un hallazgo fortuito permitió recuperar uno de los fósiles más antiguos conocidos.

El fósil fue descubierto en un campo de ovejas de Finnmark, en el Ártico noruego, y constituye el primer hallazgo confirmado de Charnia en Escandinavia. El ejemplar presenta un nivel de conservación excepcional, ya que mantiene detalles en tres dimensiones que rara vez se encuentran en organismos de cuerpo blando de esta época. El estudio fue liderado por científicos de la Universidad de Cambridge y publicado en la revista Palaeontology.

Así era Charnia, el extraño animal que vivió hace 560 millones de años

Charnia tenía una apariencia más cercana a la de un helecho que a la de un animal actual. No tenía boca, órganos ni ningún medio visible de movimiento y se cree que permanecía adherida al fondo marino. Los investigadores la describen esencialmente como una “bolsa llena de sustancia viscosa”, similar a una medusa sésil.

El ejemplar quedó sepultado después de que una antigua avalancha submarina arrastrara al organismo y lo cubriera con sedimentos. Este proceso permitió conservarlo de una forma excepcional, ya que la mayoría de los fósiles del período Ediacárico aparecen como impresiones planas.

Descubren un fósil de Charnia, uno de los animales más antiguos, con 560 millones de años. (Foto: Freepik)

El fósil revela un detalle que no se había observado hasta ahora

La conservación en tres dimensiones permitió identificar sutiles crestas, conocidas como “quillas”, presentes en cada una de las ramas de Charnia. Estas estructuras no habían sido detectadas en otros ejemplares debido a que los fósiles encontrados anteriormente eran mucho más planos.

“Cuando ves la misma especie conservada de una manera diferente, empiezas a notar propiedades que no habías visto antes”, explica el autor principal, Yorick Veenma, del Departamento de Ciencias de la Tierra de Cambridge.

El hallazgo también aporta información sobre la distribución de los primeros animales. Aunque se han encontrado fósiles ediacáricos en distintas partes del mundo, la aparición de este yacimiento en Finnmark sugiere que estos organismos podrían haber estado mucho más extendidos de lo que se pensaba.

Descubren un fósil de Charnia, uno de los animales más antiguos, con 560 millones de años. Universidad de Cambridge

El campo de ovejas que escondía un yacimiento de fósiles desconocidos

La zona donde apareció Charnia se encuentra cerca de un afloramiento en el que ya se habían identificado indicios de vida ediacárica, entre ellos estructuras de anclaje creadas por organismos que se adherían al antiguo lecho marino. Sin embargo, hasta ahora nunca se habían encontrado fósiles de estos seres en el lugar.

El descubrimiento se produjo de manera fortuita cuando algunas rocas se desprendieron de un acantilado, se partieron y dejaron al descubierto el fósil. Para los investigadores, encontrar restos de esta época resulta especialmente relevante porque los organismos tenían cuerpos blandos y todavía no habían desarrollado esqueletos.

“ Como registro fósil, el Ediacárico tiene varios factores en su contra, principalmente que la mayoría de los organismos tenían cuerpos blandos y los esqueletos aún no habían evolucionado , por lo que son más difíciles de conservar ”, apunta el coautor, Neil Davies, de Cambridge.

Además, el registro geológico del período es limitado porque los fósiles deben quedar incrustados en rocas sedimentarias, “por lo que si las rocas son menos comunes, resulta más difícil hallarlos. La mayoría de los fósiles del Ediacárico provienen de solo unos pocos yacimientos, lo que hace que sea emocionante encontrarlos en un lugar nuevo”, comenta Veenma.