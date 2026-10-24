Consumir semillas de chía puede aportar beneficios para la salud cardiovascular, el control de la glucosa y el manejo del peso.

Un estudio publicado en el portal de salud Tua Saúde, elaborado por Karla Santos Leal, licenciada en Nutrición de la Universidad Grande Rio, destacó las propiedades de estas semillas, las cuales aportan contenido de fibra, proteínas, minerales y grasas saludables .

Gracias a su composición nutricional, la chía puede incorporarse a una alimentación equilibrada y complementar hábitos que contribuyen al bienestar general. Sin embargo, sus efectos dependen de la dieta en su conjunto y no reemplazan los tratamientos indicados para enfermedades específicas.

Cómo ayuda la chía a cuidar el corazón y controlar el azúcar en sangre

Uno de los beneficios destacados en el estudio de Tua Saúde es el aporte de grasas saludables, incluidos los ácidos grasos omega-3 y omega-6. Estos nutrientes forman parte de una alimentación que favorece la salud cardivascular y puede contribuir al control de los niveles de colesterol y triglicéridos cuando reemplazan grasas menos saludables.

Frasco con semillas de chía.

La fibra también cumple una función importante en el metabolismo. Según explica la nutricionista Karla Santos Leal, este componente ralentiza la absorción de los carbohidratos y puede ayudar a moderar el aumento de la glucosa después de las comidas.

Este efecto puede ser útil dentro de una alimentación adecuada para el control glucémico, aunque consumir chía no garantiza prevenir ni tratar la diabetes. Las personas con esta enfermedad deben mantener las indicaciones y los controles de sus profesionales de salud.

Por qué las semillas de chía pueden favorecer la pérdida de peso

La chía contiene fibra soluble, que absorbe agua y forma una especie de gel en el aparato digestivo. Este proceso prolonga la digestión y puede aumentar la sensación de saciedad , lo que ayuda a controlar el hambre entre comidas.

Por eso, puede ser un complemento de los planes alimentarios orientados a bajar de peso. Una alternativa es incorporarla a la overnight oats, una preparación de avena con leche o bebida vegetal que se deja reposar durante varias horas. También puede mezclarse con yogur o agregarse a batidos.

De todos modos, la pérdida de peso depende de múltiples factores, entre ellos la alimentación total, la actividad física y el gasto energético. La chía no produce adelgazamiento por sí sola.

Qué otros beneficios tiene consumir semillas de chía

El estudio publicado en Tua Saúde también señala otras propiedades nutricionales de estas semillas:

Mejorar el tránsito intestinal: la fibra ayuda a hidratar las heces y facilita la evacuación. Es importante acompañar su consumo con suficiente agua.

Contribuir al desarrollo muscular: sus proteínas aportan nutrientes necesarios para la formación y reparación de los músculos.

Apoyar el sistema inmunológico: contiene zinc, un mineral que participa en el funcionamiento normal de las defensas.

Además, las semillas pueden consumirse hidratadas o incorporarse a yogures, panes, pasteles y batidos. Para aprovechar su aporte nutricional, lo recomendable es incluirlas en una dieta variada y equilibrada, sin considerarlas un sustituto de otros alimentos saludables.