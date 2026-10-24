Milei respaldó activamente la candidatura de Bolsonaro y mantiene una prolongada confrontación con Lula.

El presidente Javier Milei acusó este sábado a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de mentir sobre el impacto del ajuste económico en Argentina , después de que este afirmara que los recortes habían llevado a parte de la población a consumir carne de burro.

El mandatario brasileño hizo estas declaraciones durante el último debate televisado, celebrado este viernes antes de la segunda vuelta electoral en Brasil, en la que se enfrenta al senador Flávio Bolsonaro.

El mandatario argentino acompañó su mensaje con una publicación del economista Antonio Aracre, quien difundió cifras atribuidas a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre el consumo de carne bovina por habitante.

Según esos datos, Argentina registra un consumo de 46,9 kilogramos de carne bovina por persona al año, frente a los 35,4 kilogramos de Brasil. Uruguay figura con 32,7 kilogramos, Paraguay con 27,8 y Chile con 24,3.

Milei omitió, sin embargo, que el consumo de carne bovina en Argentina cayó un 9,4 % respecto al año anterior, debido a la pérdida de poder adquisitivo de la población y al aumento de los precios.

El actual mandatario y el candidato de la oposición se vieron las caras en los estudios de TV GLOBO. Fuente: EFE Andre Coelho

El comentario del mandatario brasileño se enmarca en un episodio ocurrido en abril de 2026, cuando un productor argentino puso a la venta carne de burro a un precio accesible y registró una elevada demanda. La experiencia fue considerada por otros productores ante el elevado precio de la carne vacuna.

Lula advirtió sobre los recortes fiscales que pretende aplicar Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, si gana los comicios y preguntó si necesitaría pedirle prestada “la motosierra a Milei”, en alusión al símbolo de los ajustes promovidos por el presidente argentino.

Bolsonaro defendió al mandatario argentino y afirmó que recibió una economía con una inflación del 211 % y que tuvo que corregir los desequilibrios heredados de los gobiernos anteriores.

Milei respaldó activamente la candidatura de Bolsonaro y mantiene una prolongada confrontación con Lula, a quien ya había calificado de “ladrón” y acusado de promover una campaña sucia.

La disputa entre ambos presidentes se produce pese a la importancia estratégica de la relación bilateral, dado que Brasil es el principal socio comercial de Argentina y ambos países son las mayores economías del Mercosur.