Tren de la línea mitre ingresa a una estación.

Trenes Argentinos anunció modificaciones en los servicios de la línea Mitre para el sábado 24 y el domingo 25 de octubre .

Durante ambas jornadas, el ramal Retiro-Tigre estará interrumpido por obras de renovación de vías, mientras que los trenes que conectan Retiro con José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán con recorridos limitados.

El ramal Tigre de la línea Mitre estará interrumpido el fin de semana

Los trenes del ramal Retiro-Tigre no funcionarán durante el sábado 24 y el domingo 25 de octubre , inclusive, según informó Trenes Argentinos.

La interrupción responde a trabajos de renovación de vías en el tramo comprendido entre Maldonado y Tigre. Debido a estas tareas, los pasajeros no podrán utilizar el servicio ferroviario entre las estaciones de cabecera Retiro y Tigre durante las dos jornadas.

Formación línea Mitre.

En este sentido, quienes necesiten trasladarse entre ambos puntos deberán contemplar alternativas de transporte para organizar sus viajes durante el fin de semana.

Qué cambios tendrán los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre

Los otros dos ramales de la línea Mitre también tendrán modificaciones, aunque no quedarán completamente interrumpidos.

El sábado 24 y el domingo 25 de octubre, los trenes circularán con recorridos limitados entre Belgrano R y las estaciones terminales de cada ramal. Las modificaciones serán las siguientes:

Ramal Retiro-José León Suárez: los trenes circularán entre Belgrano R y José León Suárez.

Ramal Retiro-Bartolomé Mitre: los servicios realizarán el recorrido entre Belgrano R y Bartolomé Mitre.

De esta manera, durante ambas jornadas los trenes no llegarán a Retiro ni saldrán desde esa estación en estos dos ramales. Según la información oficial, los cambios se deben a trabajos en la zona de vías.

Cuándo se restablecerá el servicio normal de la línea Mitre

Trenes Argentinos informó que los servicios de la línea Mitre volverán a funcionar con sus recorridos habituales el lunes 26 de octubre.

Esto significa que el ramal Tigre retomará la circulación entre Retiro y Tigre, mientras que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre volverán a llegar a Retiro.

Hasta entonces, las interrupciones y los recorridos limitados se mantendrán durante todo el sábado 24 y el domingo 25 de octubre.