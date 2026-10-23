Pan común o de masa madre: cuáles son las diferencias y cuál es más saludable.

El pan es uno de los alimentos más habituales de la dieta, pero no todas las variedades se elaboran de la misma manera. En los últimos años, el pan de masa madre ganó popularidad por su fermentación prolongada, su sabor característico y sus posibles ventajas nutricionales. Sin embargo, elegirlo por encima del pan convencional no garantiza, por sí solo, una alimentación más saludable.

La principal diferencia entre ambos está en el proceso de fermentación. Mientras que el pan tradicional suele prepararse con levadura comercial, el de masa madre utiliza un cultivo de harina y agua en el que conviven levaduras y bacterias lácticas. También pueden variar el tiempo de elaboración, el aroma, la textura y la conservación.

Qué es el pan de masa madre y cómo se elabora

La masa madre es una preparación de harina y agua que fermenta gracias a la actividad de microorganismos presentes en la harina y el ambiente. Para mantenerla activa, se la alimenta periódicamente con nuevas cantidades de ambos ingredientes.

Durante la fermentación, las levaduras producen dióxido de carbono, que contribuye a que la masa aumente de volumen, mientras que las bacterias lácticas generan compuestos que influyen en el sabor y el aroma. Este proceso suele ser más prolongado que el de los panes elaborados con levadura comercial.

Según explica el portal argentino InfoAlimentos, la participación de bacterias y levaduras naturales es una de las principales características que distinguen este método de fermentación.

Qué es el pan de masa madre y cómo se elabora. Unsplash.

Cuáles son las diferencias entre el pan común y el de masa madre

Aunque ambos se elaboran a partir de ingredientes similares, existen algunas diferencias en su preparación y en las características del producto final.

Fermentación: el pan convencional suele utilizar levadura comercial, que permite acelerar el proceso. En el de masa madre intervienen levaduras y bacterias lácticas, y la fermentación suele requerir más tiempo.

Sabor y aroma: el pan de masa madre puede tener notas más ácidas y un aroma más complejo, debido a los compuestos que se forman durante la fermentación.

Textura: según la receta y la técnica de elaboración, puede presentar una corteza más firme y una miga elástica.

Conservación: la acidez generada durante la fermentación puede contribuir a prolongar su conservación, aunque la duración también depende de la humedad, los ingredientes y las condiciones de almacenamiento.

Elaboración: el pan convencional puede producirse en menos tiempo, mientras que la masa madre requiere mantener y controlar el cultivo fermentado.

Estas diferencias no significan que uno sea necesariamente de mejor calidad que el otro. El resultado depende de la receta, los ingredientes y el procedimiento que utilice cada panadería.

Cuáles son las diferencias entre el pan común y el de masa madre. Unsplash.

¿El pan de masa madre es más saludable que el pan común?

El pan de masa madre puede presentar algunas ventajas derivadas de la fermentación.

Este proceso modifica ciertos componentes de la harina y puede favorecer la digestibilidad de algunos productos. También existen investigaciones que observaron posibles efectos sobre la respuesta de la glucosa después de comer, aunque los resultados varían según el tipo de pan y las condiciones de elaboración.

No obstante, no se puede afirmar que todos los panes de masa madre sean más saludables que los convencionales. La composición nutricional depende, en gran medida, de la harina utilizada y de los ingredientes que se agreguen.

La Cleveland Clinic señala que el pan de masa madre no es necesariamente una opción más nutritiva si se elabora con harina blanca refinada. En cambio, las versiones preparadas con harina integral pueden aportar más fibra.

Por eso, al elegir un pan, conviene revisar si contiene harina integral, qué ingredientes incluye y, cuando esté disponible, cuál es su información nutricional.

¿El pan de masa madre es más saludable que el pan común? Unsplash.

Qué beneficios puede tener el pan de masa madre para la salud

El pan de masa madre puede ofrecer algunas ventajas relacionadas con su fermentación. Este proceso modifica ciertos componentes de la harina y puede influir en la digestibilidad y en la respuesta del organismo a los carbohidratos. Sin embargo, sus efectos dependen de la receta, el tipo de harina y el tiempo de fermentación.

La dietista Beth Czerwony, de Cleveland Clinic, explica que considerar saludable a este pan depende de los objetivos de cada persona. Según señala, la fermentación es una de las características que puede aportar beneficios, aunque no convierte automáticamente al producto en una opción superior a todos los demás panes.

Entre sus posibles ventajas, la fermentación puede favorecer la disponibilidad de algunos nutrientes y modificar la respuesta glucémica. No obstante, el efecto sobre el azúcar en sangre varía según los ingredientes y la preparación, por lo que no todos los panes de masa madre tienen el mismo índice glucémico.

Otro aspecto importante es el contenido de fibra. Si se elabora con harina blanca refinada, el pan de masa madre puede aportar poca cantidad de este nutriente. En cambio, las versiones preparadas con harina integral o de centeno conservan más fibra, que contribuye a la saciedad y favorece el funcionamiento intestinal.

Por eso, Czerwony destaca que el pan de masa madre puede formar parte de una alimentación equilibrada, pero no es necesario consumirlo de manera exclusiva ni reemplazar todos los demás tipos de pan por esta variedad.

En el caso de las personas con enfermedad celíaca, es importante tener en cuenta que la fermentación tradicional no elimina por completo el gluten. Por lo tanto, deben elegir productos específicamente certificados como libres de gluten.

Qué beneficios puede tener el pan de masa madre para la salud. Unsplash.

Qué conviene tener en cuenta al comprar pan

La elección no tiene por qué limitarse a la masa madre o al pan convencional. También es importante distinguir el tipo de fermentación del tipo de harina: un pan puede ser de masa madre y estar elaborado con harina refinada, mientras que otro puede utilizar levadura comercial y contener harina integral.

Si el objetivo es aumentar el consumo de fibra, conviene priorizar los panes elaborados con harina integral. También es útil revisar la cantidad de sal y la presencia de otros ingredientes, como azúcares añadidos o semillas.

En definitiva, el pan de masa madre se distingue principalmente por su fermentación, su sabor y sus características de textura. Para determinar cuál es la alternativa más conveniente desde el punto de vista nutricional, es necesario mirar más allá del nombre y prestar atención a la harina y a la composición de cada producto.