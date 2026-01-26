Construyen un puente clave sobre una autopista de Buenos Aires que mejorará la seguridad y la circulación

La Ciudad de Buenos Aires continúa con su plan para retirar todos los cruces ferroviarios a nivel y reducir los puntos de conflicto entre autos, peatones y trenes.

En ese marco avanza la construcción del nuevo paso bajo nivel de la calle Irigoyen, en Villa Luro, una obra que forma parte del Plan Urbano Ambiental y del programa Ciudad sin barreras.

El proyecto se ubica entre Yerbal y Bacacay, sobre el recorrido del Ferrocarril Sarmiento, uno de los corredores que más tránsito concentra en el oeste porteño.

¿Cómo será el nuevo túnel?

El paso bajo nivel tendrá carriles en ambos sentidos y una estructura similar a la de otros túneles ya habilitados en distintos barrios.

El diseño busca crear un entorno más seguro, accesible e iluminado, y evitar que las vías sigan funcionando como un límite urbano que interrumpe la circulación.

Las tareas actuales se concentran en los sectores próximos al tendido ferroviario, donde se excava y se prepara la estructura principal del túnel. Una vez terminado, permitirá que autos, motos, peatones y ciclistas circulen sin necesidad de cruzar directamente las vías.

¿Qué beneficios traerá al barrio?

El objetivo central es mejorar la fluidez del tránsito y reducir los tiempos de espera que generan las barreras del Sarmiento, especialmente en horas pico. Además, la Ciudad apunta a disminuir los incidentes en los pasos a nivel, uno de los puntos más sensibles en términos de seguridad vial.

Los beneficios esperados incluyen:

Menor congestión en las calles de ingreso y salida del barrio.

Mayor seguridad para quienes se mueven a pie o en bicicleta.

Más conectividad interna , sin interrupciones por barreras bajas o demoras en el servicio ferroviario.

Reducción del ruido y del impacto ambiental que generan los embotellamientos.

Desde el Gobierno porteño destacan que cada paso bajo nivel que se construye aporta una mejora directa en la movilidad de su zona de influencia y reduce riesgos asociados a los cruces ferroviarios.

Una obra que forma parte de un plan más amplio

La eliminación de pasos a nivel es una política sostenida en la Ciudad desde hace años. Estos proyectos permiten ordenar el tránsito, mejorar la seguridad y crear corredores urbanos más accesibles. El paso de Irigoyen se suma así a otros túneles ya terminados en Liniers, Flores y Villa Devoto.

Además, acompaña futuras intervenciones previstas sobre el trazado del Sarmiento, una línea que transporta miles de pasajeros por día y atraviesa zonas densamente pobladas.

Continúan las obras del Paso Bajo Nivel Irigoyen

¿Qué significa para los vecinos?

Para Villa Luro, el nuevo túnel representa un cambio directo en la vida cotidiana. Menos esperas, menos riesgos y una circulación más previsible son mejoras que impactan tanto en la movilidad como en el desarrollo comercial del área.

La obra, que avanza según el cronograma previsto, también permitirá liberar espacio en superficie que hoy se pierde en maniobras, filas y demoras por barreras bajas.