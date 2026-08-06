Remodelan un edificio abandonado por más de 15 años para convertirlo en un mega recinto de conciertos: albergará a más de 20.000 personas

El antiguo Centro Acuático Olímpico de Madrid, un emblemático “edificio maldito” abandonado durante más de 15 años tras el fracaso de las candidaturas olímpicas, renacerá como uno de los macrocomplejos más ambiciosos de Europa.

Este esqueleto inacabado, ubicado junto al Estadio Cívitas Metropolitano en el distrito de San Blas-Canillejas, se transformará en un enorme recinto multifuncional que incluirá un auditorio cubierto para más de 20.000 personas, un campus universitario y un gran centro deportivo al lado del Riyadh Air Metropolitano.

Remodelan un edificio abandonado por más de 15 años para convertirlo en un mega recinto de conciertos: albergará a más de 20.000 personas Ayuntamiento de Madrid

¿Por qué se considera maldito a este edificio?

Construido inicialmente para las candidaturas olímpicas de Madrid (aprobado en 2002 e iniciado en 2004), el Centro Acuático nunca llegó a completarse. Su maldición tiene relación con las fallidas candidaturas olímpicas de la ciudad, desde 2012 a 2020.

Las obras se paralizaron en 2010 tras la pérdida de los Juegos, dejando un armazón de hormigón con piscinas vacías después de haber invertido casi 100 millones de euros. Durante más de una década se convirtió en símbolo del sueño olímpico frustrado, con varios intentos fallidos de recuperación.

Ahora, el Ayuntamiento de Madrid, liderado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, ha presentado el proyecto definitivo que convertirá este espacio degradado de aproximadamente 66.843 m² (con edificabilidad de 90.000 m²) en un polo de atracción deportivo, cultural y educativo. Las obras, que se espera arranquen próximamente, concluirán previsiblemente a finales de 2030.

El megarecinto que superará a todos los estadios construidos para recibir conciertos

El elemento estrella del complejo será un auditorio cubierto con capacidad para más de 20.000 espectadores, superando al actual Movistar Arena. Este nuevo venue aspira a posicionar a Madrid como uno de los grandes ejes mundiales de la música en directo, atrayendo giras internacionales y residencias de artistas de primer nivel.

Remodelan un edificio abandonado por más de 15 años para convertirlo en un mega recinto de conciertos: albergará a más de 20.000 personas Ayuntamiento de Madrid

El diseño incorporará sistemas avanzados de insonorización inspirados en recintos de élite como el Co-op Live de Manchester. Junto al Metropolitano, formará parte de la Ciudad del Deporte, reforzando el este de Madrid como destino para grandes eventos.

¿Qué incluye el nuevo proyecto para formar un superrecinto de conciertos?

La parcela se cede en concesión de 75 años a Barsento S.L.U., sociedad participada por el Atlético de Madrid, Live Nation y OVG. La inversión privada superará los 360 millones de euros, mientras el Ayuntamiento percibirá más de 141 millones de euros en canon.

Además del auditorio, el proyecto incluye:

Campus universitario gestionado por la Universidad Alfonso X el Sabio, con capacidad para más de 2300 estudiantes, enfocado en salud, deporte, música y entretenimiento.

Centro deportivo con piscinas cubiertas y al aire libre, preparado para hasta 9000 usuarios diarios (incluyendo instalaciones GoFit).

El alcalde ha definido este macrocomplejo como “el mejor y mayor complejo deportivo, educativo, de ocio y de usos múltiples de cualquier capital de Europa”.

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