El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con la construcción de un túnel bajo las vías del tren para mejorar la conectividad y el tránsito de los autos de la zona. Las obras permitirán reducir los tiempos de viaje a la mitad, ya que el paso actual mantenía las barreras bajas durante 34 minutos por hora .

Construyen un nuevo puente bajo las vías del tren

El Gobierno porteño informó que avanzan con los trabajos de construcción de un túnel en la calle García Lorca bajo las vías del tren Sarmiento, en Caballito. Por el cruce ferroviario circulan cerca 500 vehículos por hora y la barrera, que estaba baja por más de 30 minutos por hora, dificultaba el paso y generaba congestiones.

Render del túnel. Fuente: GCBA.

El nuevo paso bajo nivel promete mejorar la fluidez del tránsito y brindar mayor seguridad para los conductores, peatones, vecinos y ciclistas. Además, reducirá la contaminación acústica y de gases por los vehículos detenidos. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, explicó que “la movilidad y la conectividad son los ejes de inversión pública más importantes que tenemos en la Ciudad. Y eso se refleja en esta obra en el centro geográfico de la Ciudad, en una zona que convive con la complejidad del tren”.

Al mismo tiempo que se realizan los trabajos de construcción, se está realizando la instalación de un sistema de pilotaje para las rampas de acceso y el montaje de una estación de bombeo.

Render del túnel. Fuente: GCBA.

Cómo será el nuevo túnel ubicado en Caballito

El túnel tendrá un solo sentido y las obras también incluyen el tendido de puentes peatonales en la parte superior. Se colocarán calles colectoras de acceso a frentistas, equipamiento urbano con bancos y juegos, intervenciones de paisajismo y áreas parquizadas. También, instalarán luminarias y revestimientos artísticos en el bajo paso.

Los trabajos se realizan en el marco del Plan Urbano Ambiental, proyecto que se lleva en la Ciudad y establece la importancia de realizar los estudios y la planificación necesaria para mejorar la conectividad.