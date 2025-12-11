Construyen un túnel en la autopista más usada de la Ciudad para terminar con el tráfico y embotellamientos. Foto: Gobierno de la Ciudad

El Gobierno porteño anunció la construcción de un túnel en una de las autopistas más transitadas de la Ciudad. Las obras buscarán mejorar la conexión entre dos áreas donde suele acumularse una gran cantidad de vehículos, lo que genera tráfico en horas pico.

Las obras tienen como objetivo principal optimizar la circulación vehicular en la zona, contribuyendo así a la reducción de la congestión y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.

Se está construyendo un nuevo túnel en la autopista Illia

El nuevo cruce tendrá un túnel de doble mano en la calle La Pampa que cruzará por debajo de la autopista Illia y las vías del Ferrocarril Belgrano Norte para agilizar el tránsito. En la misma línea, contará con un puente peatonal y una ciclovía integrados a un mirador panorámico de 140 metros de diámetro.

Se busca agilizar el tránsito peatonal, vehicular y de ciclistas de manera segura y eficiente desde la avenida Figueroa Alcorta hasta la avenida Costanera Rafael Obligado . Los trabajos comenzarán durante el primer semestre de 2026 y se estima que se ejecuten en un plazo de 20 meses.

El nuevo anillo que tendrá la autopista

El Gobierno de la Ciudad informó que construirán el “Anillo de la Pampa”, una obra que mejorará la conexión entre la Ciudad, el Aeroparque Jorge Newbery y la Costanera del Río de la Plata. Se trata de un paso bajo nivel y un anillo peatonal que unirá Bajo Belgrano con el aeropuerto y el río.

Según la página oficial del Gobierno porteño, se trata de una intervención de 10.000 metros cuadrados con una inversión estimada de $ 50.000 millones.

“En esta gestión la obra pública no se detiene. Con método, planificación, gestión y visión de futuro seguimos invirtiendo en proyectos que les mejoran la vida a los porteños. Este es un paso más en el objetivo de tener una Ciudad moderna y sin barreras”, expresó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al presentar el proyecto.

El puente peatonal y su impacto en Aeroparque

El puente peatonal destaca en el proyecto. Tendrá un diámetro de 140 metros y será visible desde la autopista y los parques cercanos. La estructura cruzará la barrera urbana y servirá como mirador para el despegue y aterrizaje de los aviones en Aeroparque. El proyecto será realizado por MZM Arquitectos, estudio que ganó el concurso internacional.

Mejoras en el Puente Labruna y Conexiones Urbanas

El jefe de Gobierno porteño anunció que también trabajan en la ampliación y renovación del Puente Labruna para mejorar la conexión entre el Parque de Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria.

Las obras buscan facilitar el paso entre la Ciudad y la Costanera al sumar nuevos ingresos y egresos vehiculares por las avenidas Lugones y Cantilo. Los trabajos de renovación estarán a cargo de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), con un plazo de 24 meses.

Los arreglos en el puente incluirán la eliminación de la actual pasarela peatonal. Se trasladará al lado sudeste de sus dos carriles de único sentido, generando un nuevo cruce peatonal y ciclista y ampliando el tablero existente.