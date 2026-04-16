Cuando se considera la arquitectura monumental, la atención frecuentemente se centra en Europa y sus icónicas edificaciones. No obstante, en Sudamérica existe un país que ha establecido nuevos récords y se ha posicionado como líder en altura. Este país es Chile, que alberga un rascacielos de 300 metros y 62 pisos, el cual se erige sobre el horizonte de Santiago. Este gigante arquitectónico no solo representa el edificio más alto de América del Sur, sino que también supera a la Torre Eiffel, consolidándose como un emblema del desarrollo urbano y económico de la región. La Gran Torre Costanera, situada en la comuna de Providencia, representa el rascacielos más elevado de la región. Este emblemático edificio forma parte del complejo Costanera Center, que abarca un centro comercial, oficinas corporativas y áreas de entretenimiento. Desde su apertura en 2014, ha adquirido relevancia como uno de los destinos turísticos más frecuentados de Santiago. El complejo Costanera Center, que alberga la Gran Torre Costanera, se ha consolidado como un importante centro de atracción en la ciudad. Su diseño arquitectónico y su altura imponente contribuyen a su reconocimiento y a su papel como símbolo de modernidad en la capital chilena. El mirador ocupa los pisos 61 y 62, brindando una experiencia singular: puestas de sol memorables, gastronomía de alta calidad y un bar exclusivo, el Sky 300 Bar & Coffee. Abierto todos los días de 10:00 a 22:00 horas, constituye el lugar perfecto para apreciar Santiago desde las alturas. Tarifas: El ranking mundial es el siguiente: A pesar de que la Gran Torre Costanera se posiciona como la más alta de Sudamérica, se encuentra considerablemente distante de los colosos a nivel global. Chile también destaca por su rica herencia cultural, con sitios como el Parque Nacional Torres del Paine y la Isla de Pascua, que atraen a turistas de todo el mundo. La diversidad natural complementa su arquitectura.El país se prepara para nuevos proyectos arquitectónicos, incluyendo rascacielos que superarán los 400 metros. Estas obras prometen transformar aún más el paisaje urbano de Santiago en los próximos años.