Para una alimentación integral saludable, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda incluir frutas y verduras aunque con precaución por la cantidad elevada de azucares que puede haber en algunas. No obstante, esta recomendación se ve afectada por un nuevo informe realizado por la Pesticide Action Network Europe, que afirma que el 85% de las manzanas contiene una o más con pesticidas. La ONG europea realizó un análisis en colaboración con otras 13 entidades. Se tomaron 59 muestras de manzanas de producción proveniente de España y otros países y se detectó que en al menos el 85% de ellas había residuos de pesticidas. Según el estudio, cada manzana tiene un promedio de mínimo tres pesticidas diferentes, aunque algunas tenían hasta siete. Entre los países más afectados por esto se encuentran España, Italia y Francia. De hecho, el 71% de las manzanas que se analizaron de la Unión Europea presentaban sustancias catalogadas como muy tóxicas. La OMS alega que si bien los plaguicidas pueden prevenir pérdidas de cultivo, los efectos secundarios en la salud humana siguen siendo causa de preocupación. Según la OMS, la toxicidad de un plaguicida depende de su función y de otros factores. Se alega que los insecticidas suelen ser más tóxicos para los humanos que los herbicidas. También puede variar según la vía de exposición, si se traga o inhala el producto, o si entra en contacto directo con la piel. No obstante, según este organismo ninguno de las sustancias actualmente autorizados para su uso en alimentos en comercio internacional resulta perjudicial a la salud humana, a no ser que se rebase un cierto nivel de exposición: en estos casos los efectos a largo plazo pueden resultar en una intoxicación aguda e incluso, derivar en cáncer. Asimismo, cabe recordar que la OMS afirma que los plaguicidas se encuentran entre las principales causas de muerte por intoxicación en países de ingresos medio bajos.