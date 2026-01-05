Durante décadas, los científicos operaron bajo una premisa fundamental: la vida busca la estabilidad. Las células trabajan incansablemente para conservar recursos, mantener el equilibrio y evitar el caos. Pero ¿y si todo este tiempo estuvieron equivocados?

Un estudio de la Universidad del Sur de California está desafiando este dogma central de la biología, revelando que el desorden celular no es el enemigo de la vida, sino quizás su aliado más poderoso.

En concreto, la investigación -publicada en Frontiers in Aging- propone una nueva regla denominada “inestabilidad selectivamente ventajosa” (SAI, por sus siglas en inglés).

La “inestabilidad selectivamente ventajosa” permite que las células se adapten más rápido a cambios y amenazas. Fuente: archivo.

Cuando el caos se convierte en ventaja: la revolución molecular que nadie esperaba

El biólogo molecular John Towers y su equipo demostraron que la inestabilidad en componentes celulares como proteínas y genes puede ser profundamente beneficiosa.

Contrario a la lógica convencional, muchas estructuras celulares están diseñadas para tener una vida útil corta, degradándose y reemplazándose constantemente. Esta aparente ineficiencia es, en realidad, una estrategia evolutiva.

Las células más simples contienen enzimas especializadas que sistemáticamente descomponen y regeneran sus propias proteínas y ARN. Este proceso no es un defecto, sino una característica esencial de la vida. La rotación constante de componentes celulares permite que un mismo organismo mantenga tanto un gen normal como una mutación del mismo gen en diferentes células de su población. Cuando las condiciones ambientales cambian, esta diversidad genética interna se convierte en un seguro de supervivencia.

La implicación es profunda: la naturaleza diseño el caos molecular como herramienta de adaptación. Las células que abrazan la inestabilidad controlada pueden responder más rápidamente a amenazas ambientales, mutaciones peligrosas o cambios en los recursos disponibles. Es como tener múltiples opciones preparadas antes de saber cuál necesitarás.

El precio oculto de la adaptabilidad: cómo la inestabilidad nos envejece

Sin embargo, esta estrategia evolutiva tiene un costo considerable. El mismo proceso que otorga adaptabilidad también puede ser responsable del envejecimiento y la enfermedad. La degradación y regeneración constante de componentes celulares requiere enormes cantidades de energía, y cada ciclo de renovación introduce la posibilidad de errores.

El envejecimiento, tradicionalmente definido como un aumento en la probabilidad de muerte y una disminución en la capacidad reproductiva con el tiempo, podría entenderse ahora como el costo acumulativo de mantener sistemas celulares inestables.

Los investigadores sugieren que comprender este equilibrio podría abrir nuevas vías para abordar enfermedades relacionadas con la edad. Si podemos identificar qué aspectos de la inestabilidad celular son beneficiosos y cuáles son perjudiciales, potencialmente podríamos intervenir para maximizar las ventajas mientras minimizamos los daños.

Mantener sistemas celulares inestables puede acelerar el envejecimiento y abrir nuevas vías para tratar enfermedades relacionadas con la edad. Fuente: Shutterstock.

Una nueva regla para la vida: lo que significa SAI para el futuro de la biología

La propuesta de incluir la inestabilidad selectivamente ventajosa como una regla formal de la biología coloca este concepto junto a otros principios fundamentales que rigen la vida en la Tierra.

A diferencia de las leyes físicas absolutas, las reglas biológicas funcionan como generalizaciones amplias que admiten excepciones , reflejando la complejidad inherente de los sistemas vivos.

Lo fascinante de SAI es que aparece entrelazada con otros conceptos establecidos en ciencia, desde la teoría del caos hasta ideas emergentes sobre la conciencia celular. Esta convergencia sugiere que no estamos ante un fenómeno aislado, sino ante un principio organizador fundamental de los sistemas biológicos complejos.

Actualmente, la biología reconoce aproximadamente dos docenas de reglas que describen diferentes procesos naturales. Estas incluyen la Ley de Allen sobre cómo los animales de sangre caliente adaptan su forma corporal a diferentes climas, o la Regla de Bergmann sobre variaciones de tamaño dentro de especies distribuidas geográficamente. La adición de SAI a este canon representaría un cambio paradigmático en cómo conceptualizamos la vida misma.