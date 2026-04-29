La revista científica PNAS, editada por la Academia de Ciencias de Estados Unidos, ha decidido retractar de forma total el mediático estudio liderado por el oncólogo español Mariano Barbacid, en el que se anunciaba la regresión completa del cáncer de páncreas en ratones mediante una triple terapia. La decisión responde a un grave conflicto de intereses no declarado. Tanto Barbacid como las coautoras Carmen Guerra y Vasiliki Liaki omitieron informar que son copropietarios de la empresa Vega Oncotargets, creada para explotar comercialmente los resultados de la investigación. Este caso impacta de lleno en la credibilidad científica y abre un debate global sobre la transparencia en estudios biomédicos, especialmente en áreas sensibles como el cáncer de páncreas. El eje central de la decisión de PNAS fue la falta de transparencia en la declaración de intereses económicos vinculados al estudio sobre cáncer de páncreas. La política editorial de la revista es clara y establece que: “Los miembros de la Academia que tengan un interés contrapuesto, financiero o de otro tipo, que pudiera considerarse que influye significativamente en su objetividad o que crea una ventaja competitiva injusta para cualquier persona u organización vinculada a la investigación, deben enviar su trabajo como una presentación directa”. Sin embargo, el equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) no siguió este procedimiento. Utilizó la modalidad “contributed”, que permite a los académicos elegir revisores y acceder a una evaluación más flexible. Este incumplimiento formal derivó en la retractación completa del estudio, pese a que la propia revista dejó claro que la medida no está relacionada con la calidad científica de los datos. El trabajo había generado enorme expectativa al afirmar que una triple terapia lograba eliminar tumores en modelos animales. La investigación apuntaba a una estrategia que ataca tres puntos clave del cáncer de páncreas: KRAS, EGFR y STAT3. Durante los ensayos, el equipo logró una “regresión significativa y duradera” de los tumores sin “toxicidades significativas” en ratones, lo que despertó interés internacional. La repercusión se amplificó tras su difusión en medios masivos y programas de gran audiencia como El Hormiguero. Esto generó una ola de consultas de pacientes que acudieron al CNIO buscando ensayos clínicos que aún no existían. Expertos internacionales advirtieron que los resultados eran preliminares y que el tratamiento requería años de desarrollo antes de probarse en humanos, algo que no siempre quedó claro en la comunicación pública. El caso del estudio sobre cáncer de páncreas no solo afecta al ámbito científico. También tuvo consecuencias económicas y sociales relevantes. La difusión del hallazgo impulsó campañas de recaudación que superaron los 3,7 millones de euros, alimentadas por la expectativa de una posible cura para una de las enfermedades más agresivas. Además, surgieron derivaciones judiciales. Se reveló que en el entorno societario del proyecto figura un exdirectivo del CNIO investigado por una presunta trama de corrupción y estafa de 30 millones de euros. Ante la retractación, Carmen Guerra reconoció públicamente el error al no declarar los intereses económicos. El equipo ya ha reenviado el estudio para su evaluación bajo los estándares exigidos por la comunidad científica. La decisión de PNAS reabre el debate sobre los controles en la publicación científica y los conflictos de interés en investigaciones biomédicas. El caso demuestra que incluso estudios prometedores sobre cáncer de páncreas pueden quedar bajo sospecha si no cumplen con los estándares éticos. También pone el foco en la responsabilidad de los investigadores al comunicar avances científicos, especialmente cuando pueden generar expectativas en pacientes vulnerables. La comunidad científica insiste en que la transparencia no es un requisito formal, sino una condición esencial para preservar la confianza en la investigación y evitar distorsiones en temas tan sensibles como el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer.