Mientras muchos ya miran el calendario en busca del próximo feriado, una fecha especial vuelve a generar consultas antes de que termine julio. El sábado 25 de julio será feriado en una provincia del país, aunque no se trata de una jornada de alcance nacional.

La medida beneficia únicamente a los habitantes de Mendoza, donde se mantiene vigente una tradición histórica que reconoce a su santo patrono.

El feriado confirmado que rige antes de fin de julio: quiénes podrán disfrutarlo

El próximo 25 de julio se conmemora el Día de Santiago Apóstol, considerado el santo patrono de la provincia de Mendoza. Por ese motivo, la jornada está establecida como día no laborable dentro del territorio provincial.

La medida alcanza a las actividades que se desarrollan en la provincia, aunque la aplicación puede variar según cada sector y las excepciones previstas para determinados servicios.

A diferencia de los feriados nacionales, esta fecha no modifica el calendario del resto de las provincias, donde las actividades continuarán con normalidad.

Feriado del 25 de julio en Mendoza: la fecha que homenajea a Santiago Apóstol y rige solo para la provincia Gemini.

La ley que mantiene vigente el descanso por Santiago Apóstol

El feriado mendocino tiene respaldo legal en la Ley Provincial N.º 4.081, sancionada en 1976, que incorporó esta fecha en el calendario oficial de la provincia.

En concreto, establece: “ Declárase feriado en todo el territorio de la Provincia el día veinticinco (25) de julio, en homenaje al Apóstol Santiago, Santo Patrono de la Provincia de Mendoza. En ese día regirán las normas legales sobre descanso dominical ”

De esta manera, reconoce la importancia histórica y cultural de Santiago Apóstol, una figura vinculada a la identidad mendocina desde los tiempos de la colonia. Desde entonces, el 25 de julio se mantiene como una jornada de celebración y descanso provincial.

Por esa razón, no se trata de un nuevo decreto ni de una medida extraordinaria, sino de una fecha que se repite cada año dentro del cronograma oficial.

Por qué este año el feriado tendrá un efecto diferente para los trabajadores

Aunque el feriado está confirmado, en 2026 tendrá una particularidad: caerá sábado, por lo que no implicará un día libre adicional para la mayoría de los trabajadores que cumplen tareas de lunes a viernes .

En años anteriores, cuando la fecha coincidió con un día laboral, el impacto fue mayor y permitió a miles de mendocinos sumar una jornada de descanso.

De esta manera, el feriado seguirá vigente como parte de la tradición provincial, aunque su efecto práctico será más limitado en esta ocasión.