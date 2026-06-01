Confirmado y oficial: el Gobierno decretó un feriado en junio y estas personas tendrán un fin de semana largo

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El calendario oficial de 2026 tiene una fecha clave para una parte de la población argentina: el martes 16 de junio es día no laborable para la Comunidad Islámica del país.

El motivo es el Año Nuevo Islámico, conocido como Año Nuevo Hijri, una de las celebraciones más importantes del calendario musulmán .

Qué dice la ley y quiénes pueden tomarse el día

La medida está contemplada en la Ley 27.399, que reconoce días no laborables para las comunidades judía, islámica y armenia en la Argentina .

A diferencia de los feriados nacionales, este día es de carácter optativo. En este sentido, no aplica para toda la población sino exclusivamente para quienes profesan la religión islámica, sin importar en qué provincia o localidad residan.

Los trabajadores que pertenecen a esta comunidad tienen derecho a no concurrir a sus empleos sin que eso les signifique una sanción ni descuento en el sueldo.

Por qué se habla de fin de semana largo

La fecha genera un fin de semana largo porque cae en martes. Quienes puedan tomarse ese día, combinado con el fin de semana anterior, tienen la posibilidad de armar una pausa de cuatro días: sábado 13, domingo 14, lunes 15 (Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes) y martes 16 de junio.

Los trabajadores que pertenecen a esta comunidad tienen derecho a no concurrir a sus empleos sin que eso les signifique una sanción ni descuento en el sueldo.

No obstante, esto depende de cada empleador y de que el trabajador efectivamente profese el islam.

Los días no laborables en la Argentina funcionan así:

El empleado puede optar por no trabajar ese día.

El empleador no está obligado a cerrar ni a otorgar el día a todos sus empleados.

No genera pago adicional como sí ocurre con los feriados nacionales.

El derecho aplica a nivel nacional, en todo el territorio argentino.

Si bien la norma existe desde hace años, cada vez que una de estas fechas cae en un día estratégico del calendario, la consulta sobre cómo funciona es una de las más comunes.

El próximo día no laborable religioso del calendario 2026 correspondiente a la comunidad islámica es precisamente este martes 16 de junio.