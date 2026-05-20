La compañía ampliará rápidamente sus operaciones entre Buenos Aires y Madrid tras detectar una fuerte demanda de vuelos.

La aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas confirmó que ampliará rápidamente su operación en Argentina tras detectar una fuerte demanda de vuelos entre Buenos Aires y Madrid. La compañía comenzará a operar oficialmente en el país el próximo 23 de mayo y, apenas semanas después, aumentará sus frecuencias semanales desde el Aeropuerto de Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El desembarco forma parte de una estrategia regional con foco en América Latina, donde la empresa decidió concentrar parte de su flota de larga distancia para fortalecer rutas consideradas prioritarias por su crecimiento y rentabilidad.

Cuándo comenzarán los vuelos entre Buenos Aires y Madrid

Según confirmó la compañía, el vuelo inaugural entre Argentina y España despegará el 23 de mayo con una operación inicial de tres frecuencias semanales.

Sin embargo, el crecimiento llegará rápidamente:

Desde el 6 de julio.

La ruta pasará a operar cinco veces por semana.

Y reforzará las conexiones entre Buenos Aires, Madrid y otros destinos europeos.

La aerolínea busca posicionar a Madrid como uno de los principales puntos de conexión para pasajeros argentinos que viajan hacia Europa.

Cómo serán los precios de los pasajes

Uno de los puntos que más expectativa generó fue el valor de los tickets.

Durante el lanzamiento de la ruta, Plus Ultra Líneas Aéreas ofreció tarifas promocionales desde:

U$s 930 ida y vuelta con equipaje incluido .

Ese precio quedó considerablemente por debajo de muchas tarifas tradicionales hacia España, que suelen superar ampliamente los u$s 1.300 dependiendo de la temporada.

Actualmente, los valores rondan:

U$s 1.450 con mochila y carry on incluidos.

Mientras que otras compañías para rutas similares superan los u$s 1.600.

La compañía ampliará rápidamente sus operaciones entre Buenos Aires y Madrid tras detectar una fuerte demanda de vuelos.

El modelo con el que busca competir en Argentina

La empresa no se presenta como una low cost tradicional.

Su esquema apunta a combinar:

Tarifas competitivas.

Equipaje incluido.

Servicios básicos.

Y costos más bajos que las aerolíneas tradicionales.

Desde la compañía sostienen que el objetivo es mantener precios accesibles sin eliminar prestaciones que muchos pasajeros consideran fundamentales.

Qué cambios hará Plus Ultra en Latinoamérica

La reorganización regional también impactará en otros destinos latinoamericanos.

Entre los principales cambios aparecen:

Aumento de vuelos hacia Lima;

Más frecuencias entre Madrid y Caracas;

Y suspensión temporal de rutas en Colombia.

En el caso de Perú, la aerolínea alcanzará siete vuelos semanales desde julio, mientras que Venezuela también sumará nuevas operaciones.

Por el contrario, las rutas hacia Bogotá y Cartagena serán suspendidas temporalmente debido al aumento de costos operativos e impuestos.

Por qué Argentina se volvió estratégica para la compañía

En medio del aumento global del combustible aeronáutico y la tensión internacional sobre costos operativos, Plus Ultra Líneas Aéreas decidió priorizar los mercados con mayor proyección de crecimiento.

Dentro de ese esquema, Buenos Aires aparece hoy como uno de los destinos más importantes para la expansión de la empresa en Sudamérica.

Con el aumento de frecuencias, los pasajeros argentinos tendrán: