¿Los motociclistas ya no podrán estacionarse en la calle?

Cada vez más motociclistas utilizan las calles de la Ciudad de México para trasladarse, trabajar o realizar actividades cotidianas. Sin embargo, el aumento de estos vehículos también generó nuevos problemas relacionados con el uso del espacio público y el estacionamiento.

Ante esta situación, el Congreso capitalino analiza una propuesta que podría modificar la forma en que las motocicletas ocupan determinados espacios de la vía pública. La iniciativa busca crear zonas específicas para estacionarlas y mantener libres las áreas destinadas a los peatones.

La propuesta fue presentada el 5 de agosto por la diputada María del Rosario Morales Ramos, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT), y plantea incorporar el Artículo 208 Bis a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.

CDMX prepara estacionamientos exclusivos para motocicletas

La iniciativa plantea que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) desarrolle un Programa Integral de Ordenamiento del Estacionamiento de Motocicletas, mediante el cual se identifiquen los lugares donde hacen falta espacios exclusivos para estos vehículos.

El objetivo es evitar que las motos sean estacionadas en lugares destinados al tránsito peatonal y ordenar el uso del espacio público.

Entre los principales puntos de la propuesta se encuentran:

Crear cajones exclusivos para motocicletas.

Identificar zonas donde sea necesario habilitar estos espacios.

Mantener libres banquetas, rampas de accesibilidad y cruces peatonales.

Mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.

Reducir los riesgos derivados del estacionamiento irregular.

La legisladora subrayó que la intención no es eliminar las motocicletas de las calles ni perjudicar a quienes dependen de ellas para trabajar.

“La intención de su propuesta no es prohibir el uso de las motocicletas ni afectar a quienes dependen de ellas para trabajar, sino ordenar el espacio público”.

La representante popular señala que habilitar espacios sólo para este tipo de vehículos permitirá ordenar las vialidades, mejorar la movilidad. Congreso de CDMX

¿Los motociclistas ya no podrán estacionarse en la calle?

Por ahora, no. La propuesta todavía no es una nueva obligación para los conductores, sino una iniciativa que deberá ser analizada por el Congreso capitalino.

El documento fue turnado a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, que deberá realizar el análisis correspondiente.

Morales Ramos argumentó que el crecimiento del parque de motocicletas hace necesario establecer reglas y espacios específicos. Según los datos citados en su iniciativa, mientras en el año 2000 circulaban aproximadamente 300 mil motocicletas en México, para 2021 la cifra llegó a casi seis millones.

CDMX busca un cambio en la forma de aparcar las motos.

La propuesta también toma como referencia experiencias internacionales de ciudades como Taipéi, Londres, Madrid, Barcelona, São Paulo y París, donde existen zonas de espera, carriles preferentes o espacios exclusivos para motocicletas.

Por ello, el eventual cambio en la CDMX no significaría que los motociclistas tengan que dejar de estacionarse en la vía pública, sino que busca definir dónde pueden hacerlo y evitar que las motos ocupen espacios destinados a los peatones.