El Servicio Militar Voluntario sigue vigente en Argentina y cuenta con nuevas disposiciones que actualizaron las condiciones para quienes estén interesados en incorporarse a las Fuerzas Armadas.

El régimen está destinado a quienes decidan ingresar de forma voluntaria y establece una serie de requisitos y condiciones que deben cumplir los aspirantes para poder formar parte de las unidades militares.

Servicio Militar en Argentina: qué cambió para los jóvenes de 18 a 28 años

El régimen argentino establece que el ingreso al Servicio Militar es voluntario. La Ley 24.429 señala expresamente que se trata de una prestación realizada por propia decisión de ciudadanos argentinos, tanto varones como mujeres.

Las Fuerzas Armadas pueden abrir procesos de incorporación cuando las necesidades del servicio lo requieran.

El Decreto 372/2025 establece que cada fuerza determina la cantidad de personal voluntario que necesita y organiza los procesos de inscripción y verificación de requisitos.

Por este motivo, no existe actualmente una convocatoria general que obligue a todos los jóvenes de entre 18 y 28 años a ingresar al Ejército si salen sorteados.

¿Quiénes pueden ingresar al Servicio Militar Voluntario?

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El régimen contempla la incorporación de ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos por las Fuerzas Armadas.

La normativa establece que quienes ingresen deberán superar un curso de admisión e instrucción militar antes de quedar incorporados bajo las condiciones correspondientes.

A su vez, cada fuerza puede establecer requisitos específicos para sus procesos de incorporación. Por ejemplo, la Fuerza Aérea publica requisitos vinculados con la edad, nacionalidad, estado civil, estudios y aprobación del examen psicofísico.

El Ejército pagará una retribución mensual a los soldados voluntarios

Uno de los puntos centrales del nuevo régimen es que quienes ingresen al Servicio Militar Voluntario reciben una retribución mensual.

La reglamentación actualizada establece que la remuneración comienza desde el ingreso al curso de admisión en instrucción militar y corresponde a los haberes establecidos para la Tropa de Soldados Voluntarios.

Los soldados voluntarios cuentan con obra social, seguro de vida obligatorio y aportes previsionales , de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Educación y capacitación: el nuevo beneficio para los soldados

El nuevo régimen también puso especial énfasis en la formación educativa y laboral.

Los soldados voluntarios que ingresen sin haber completado la educación secundaria deberán participar de un plan destinado a finalizar esos estudios.

La normativa establece que esta formación debe desarrollarse sin perjudicar las actividades propias del servicio.

A su vez, el Ministerio de Defensa puede implementar programas de capacitación laboral y certificación de oficios, con títulos o certificaciones oficiales que puedan ser utilizados posteriormente en el mercado laboral.

¿Hasta qué edad se puede permanecer en el Servicio Militar Voluntario?

Los 28 años aparecen en la normativa como un límite relevante para la continuidad dentro del régimen.

La Ley 24.429 establece que quienes quieran permanecer incorporados pueden hacerlo, de acuerdo con las necesidades de las fuerzas y las aptitudes demostradas, hasta los 28 años.

La reglamentación actualizada también dispone que, cuando un Soldado Voluntario cumple 28 años durante el período correspondiente, la baja se produce en el último mes del año calendario.