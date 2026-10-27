Desde la derogación de la Ley de Alquileres, propietarios e inquilinos pueden pactar libremente las condiciones del contrato, como la fórmula de actualización, la duración y el índice elegido para calcular los aumentos.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), es uno de los indicadores que se utiliza para calcular la actualización de los contratos.

Así como también el Índice de Contratos de Locación (ICL), publicado por el Banco Central.

El porcentaje de incremento dependerá de la fórmula de actualización, así como también de la periodicidad pactada en cada contrato, que puede ser trimestral, cuatrimestral o semestral, por ejemplo.

Alquileres: cuánto aumentan los contratos por ICL en noviembre

Para los contratos que utilizan el Índice para Contratos de Locación (ICL) como mecanismo de actualización, la variación depende del período transcurrido desde el último ajuste y de las fechas exactas que establece cada contrato.

Los contratos que aumentarán un 31,44% en noviembre son aquellos que mantengan una fórmula de actualización anual en base al ICL.

Como referencia, los incrementos estimados para noviembre de 2026 son:

Trimestral: 6,28%.

Cuatrimestral: 8,67%.

Semestral: 15,81%.

Anual: 31,44%.

Los porcentajes pueden variar según el día en que corresponda actualizar el alquiler, ya que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica el ICL con valores diarios.

Aumento de alquileres.

Cuánto aumentan los alquileres en noviembre, según el IPC

Para los inquilinos a los que les corresponda una actualización en sus contratos en noviembre 2026, ya sea trimestral, cuatrimestral o semestral, se tomará como último dato oficial el IPC de septiembre (1,9%), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según los últimos porcentajes oficiales, y calculados en base a un acumulado compuesto, los montos de incremento serán de: