El estado de Florida, en Estados Unidos, aplica una ley que quita la licencia de conducir durante cinco años a quienes acumulen determinadas infracciones de tránsito en su historial. La normativa, conocida como Isaiah’s Law, es ejecutada por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DHSMV) del estado.

La ley, identificada como capítulo 2026-53 de los Estatutos de Florida , fue aprobada por el gobernador el 23 de abril de 2026 y entró en vigencia el 1 de julio. Modifica el artículo 322.264, que define quién es considerado “conductor infractor habitual”.

¿Qué infracciones hacen perder la licencia por cinco años?

Un conductor es declarado “infractor habitual” cuando su registro, mantenido por el DHSMV, acumula tres o más condenas por infracciones graves en un plazo de cinco años. Con la nueva ley, conducir sin una licencia válida se sumó a esa lista de faltas.

Entre las infracciones que pueden derivar en la pérdida de la licencia se encuentran:

Homicidio culposo o imprudente al volante

Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas (DUI)

Cometer un delito grave (felony) usando un vehículo

Conducir con la licencia suspendida o revocada

No detenerse ni asistir tras un choque con heridos o víctimas fatales

Conducir un vehículo comercial con la habilitación inhabilitada

Conducir sin una licencia válida (infracción recién incorporada)

Con la nueva ley, conducir sin una licencia válida se sumó a esa lista de faltas. Chat GPT

La otra vía: acumular 15 infracciones menores

También se considera infractor habitual a quien suma 15 condenas por infracciones de tránsito que otorgan puntos en la licencia, según el artículo 322.27 de los Estatutos de Florida, dentro del mismo plazo de cinco años.

¿Cómo afecta esta ley a los conductores en Florida?

Quien es designado infractor habitual queda con la licencia revocada por cinco años y no puede solicitarla nuevamente durante ese período. Si conduce un vehículo en ese lapso, puede ser acusado de un delito grave de tercer grado.

La ley también alcanza a quienes ya tenían condenas previas por otras infracciones: si suman una nueva falta por conducir sin licencia válida, pueden llegar al umbral de tres condenas y quedar comprendidos en la norma. Un delito de tercer grado en Florida puede implicar hasta cinco años de prisión.