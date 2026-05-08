La Ciudad de Buenos Aires confirmó un cambio importante en el sistema de salud pública y ya comenzó a cobrar la atención médica a determinados extranjeros en hospitales porteños. Además, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que se priorizará el acceso a los servicios para los residentes de la ciudad. El Gobierno porteño confirmó que los extranjeros que no tengan DNI argentino deberán abonar la atención médica que reciban en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. El anuncio fue realizado por Jorge Macri a través de sus redes sociales. La decisión surgió luego de un intercambio en la red social X, donde un usuario cuestionó que las mejoras en el sistema sanitario pudieran atraer pacientes extranjeros. Frente a esto, el Jefe de Gobierno porteño afirmó: “La época en la que los extranjeros se atendían gratis se terminó”. Además, Jorge Macri sostuvo que los porteños tendrán prioridad en el acceso a los servicios públicos de salud y aseguró que implementar esta medida “era cuestión de decisión política”. Jorge Macri aseguró que los fondos recuperados por el cobro de atención médica a extranjeros, junto con los ingresos obtenidos de obras sociales y prepagas, están siendo destinados a nuevas obras en hospitales públicos de la ciudad. “Pasamos de pagar tours sanitarios a financiar más de 151 obras con el cobro a extranjeros, obras sociales y prepagas”, afirmó el jefe de Gobierno porteño al referirse al nuevo esquema sanitario. Además, Jorge Macri sumó: “Todo lo que cobramos por la atención a extranjeros en nuestros hospitales y lo que recuperamos de obras sociales y prepagas lo invertimos en obras, como esta, en el Hospital Fernández”, señaló sobre los trabajos en uno de los centros de salud más importantes de la ciudad. Además, ratificó su postura de darle prioridad a los residentes de CABA e indicó que “todas, por primera vez, con prioridad para los porteños” porque “esto también es ordenar y cuidar”, sentenció. La Ciudad de Buenos Aires se incorporó así a otras provincias argentinas que ya aplican sistemas de cobro para extranjeros sin residencia permanente. Entre ellas aparecen Jujuy, Salta, Santa Cruz y Mendoza. La medida también coincide con la implementación del DNU 366/2025, que impulsa una reforma migratoria a nivel nacional y establece que inmigrantes en situación irregular y residentes transitorios o temporarios deberán pagar por la atención en el sistema público de salud nacional.