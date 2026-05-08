Una ciclogénesis —sistema de baja presión que se forma por el choque entre masas de aire cálido y frío— impactó sobre gran parte del territorio argentino durante la semana y dejó tormentas, granizo y un marcado descenso térmico. El fenómeno, que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) monitoreó con alertas de nivel amarillo y naranja, consolida el inicio del período invernal en el centro del país. El sistema avanza hacia el Atlántico, pero permanecerá cerca de la costa bonaerense durante dos días más. Su influencia se seguirá sintiendo en Buenos Aires y el AMBA durante el fin de semana, principalmente a través del viento y las bajas temperaturas. El miércoles, la presión atmosférica descendió con fuerza y generó tormentas que afectaron a gran parte del país, con acumulados significativos de lluvia. Mar del Plata fue una de las ciudades más golpeadas: sufrió destrozos e inundaciones durante la madrugada del jueves, con un registro acumulado de alrededor de 105 milímetros de precipitaciones. El viento del sudoeste avanza sobre la provincia de Buenos Aires y establece condiciones invernales en toda la región. Este viernes, las ráfagas en el AMBA oscilarán entre los 51 y 59 km/h, con sensación térmica negativa. En el sur bonaerense, donde rige alerta amarilla desde el jueves hasta el sábado, las ráfagas pueden alcanzar los 70 km/h con vientos sostenidos de entre 35 y 50 km/h. Para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el SMN no emitió alerta formal, aunque el organismo advierte que el viento se hará notar a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas del viernes se ubicarán entre 8 °C de mínima y 13 °C de máxima, un contraste marcado respecto de los 24 °C que se registraron a comienzos de semana. El sábado mantendrá la misma tónica: mínima de 7 °C y máxima de 13 °C. El domingo traerá algo de alivio con cielo despejado y una máxima que podría trepar a 16 °C, aunque la mínima descenderá aún más, hasta los 5 °C. La semana siguiente arrancará con máximas cercanas a los 19 °C y mínimas que rondarán los 7 a 9 °C. La zona costera bonaerense concentra los efectos más extremos del sistema. Entre la noche del viernes y durante el sábado, la marejada ciclónica elevará el nivel del mar de forma pronunciada. Sobre ese nivel se sumarán olas que fluctuarán entre los 3 y 7 metros, dependiendo del momento del día y la morfología de la costa. En alta mar, las condiciones serán directamente peligrosas. El centro de baja presión alcanzará su punto de mayor profundización en la noche del viernes, con ráfagas huracanadas de hasta 140 km/h en alta mar y olas que podrían llegar a los 12 metros de altura. Las autoridades recomiendan evitar la circulación por la zona costera bonaerense hasta que el fenómeno cese por completo. El alerta naranja por viento rige en 13 provincias. Además de Buenos Aires, el sistema alcanza la Costa Atlántica, donde las ráfagas llegarán a 90 km/h. En Río Negro y Chubut, los vientos del sur soplarán entre 50 y 70 km/h con ráfagas localizadas que superarán los 100 km/h. La dirección oeste de esas ráfagas generará, además, una bajante del nivel del mar en esa franja costera. Más al norte, durante la etapa más activa del sistema, las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Misiones, Chaco y Santiago del Estero registraron acumulados pluviométricos de entre 60 y 90 milímetros, junto con actividad eléctrica intensa y posibilidad de granizo. En San Juan y Mendoza también se reportó viento Zonda con velocidades significativas. El SMN difundió recomendaciones preventivas para la población: no sacar la basura, limpiar sumideros y desagües, asegurar objetos que puedan desplazarse con el viento y evitar salidas innecesarias durante las horas de mayor actividad del sistema. El organismo continuará actualizando las alertas según la evolución y el desplazamiento geográfico del fenómeno en los próximos días.