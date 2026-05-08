El Documento Nacional de Identidad tiene fechas de renovación obligatorias que muchos argentinos no conocen con exactitud. El RENAPER establece que los menores deben actualizar su documento en dos momentos específicos antes de llegar a la adultez. La primera renovación obligatoria ocurre entre los 5 y los 8 años. La segunda, y última antes de los 15 años de vigencia, se realiza al cumplir 14 años. Después de ese trámite, el DNI dura 15 años desde su expedición. Un dato que muchos no saben: con esta renovación, el adolescente queda incorporado automáticamente al padrón electoral y habilitado para votar desde los 16 años. A diferencia de la primera actualización, el menor puede hacer el trámite solo, sin necesidad de un adulto acompañante. Solo tiene que llevar el DNI anterior y la partida de nacimiento. A partir de los 14 años, la vigencia del DNI es de 15 años desde la fecha de expedición. Esa fecha figura en el frente del documento. Si el DNI vence, se pierde o se deteriora, el trámite es obligatorio independientemente de la edad. Desde el 1 de febrero de 2026, el RENAPER implementó un nuevo modelo con tecnología actualizada. Las principales novedades son: El cambio al nuevo formato no es obligatorio si el DNI actual está vigente. La transición es progresiva y voluntaria. Los aranceles vigentes desde marzo de 2026, según el RENAPER, son: El primer ejemplar para recién nacidos sigue siendo sin cargo. Para residentes extranjeros, el trámite base cuesta $20.000. Para sacar turno, hay que ingresar a la app Mi Argentina o al sitio oficial del RENAPER y elegir el Registro Civil más cercano. El documento llega al domicilio y puede recibirlo cualquier mayor de 18 años con la constancia del trámite.