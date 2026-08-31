Cambian las jubilaciones desde septiembre: ANSES aplica un cambio clave desde el martes 8 que alcanza a todos los beneficiarios.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirá un nuevo aumento en septiembre de 2026.

La suba será de 2,1% y estará ligada a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en julio por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Así, el haber mínimo jubilatorio pasará de $419.775,93 a $ 428.591,22, antes de considerar un eventual bono extraordinario. El nuevo monto comenzará a regir sobre las prestaciones correspondientes con el mes de septiembre.

Además del aumento, los jubilados deberán estar atentos al calendario de pagos de ANSES, que distribuye las fechas de cobro de acuerdo con la terminación del DNI y diferencia entre quienes perciben el haber mínimo y quienes cobran por encima de ese monto.

De cuánto es el aumento para las jubilaciones en septiembre

El aumento de septiembre será de 2,1%, tal como informó el INDEC respecto a la inflación de julio.

El mecanismo de movilidad vigente establece que las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente de acuerdo con la variación del IPC nacional. Esta modalidad fue establecida por el Decreto 274/24 y es la fórmula que ANSES utiliza para determinar los nuevos valores de las prestaciones previsionales.

Junto con el bono de $ 70.000, quienes cobran la mínima alcanzarán los $ 498.591,22. En esta línea, se actualizarán también otros beneficios previsionales como las pensiones y la AUH.

Cuándo cobran los jubilados en septiembre según la terminación del DNI

ANSES organiza el calendario de pagos de manera escalonada para el cobro de los beneficiarios. La distribución se realiza teniendo en cuenta la temrinación del DNI y el monto de la prestación.

Para septiembre, el cronograma previsto comienza el martes 8 de septiembre para los jubilados que perciben el haber mínimo. Luego, las fechas avanzan progresivamente hasta completar las terminaciones del 0 al 9.

Cambian las jubilaciones desde septiembre: ANSES aplica un cambio clave desde el martes 8 que alcanza a todos los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilaciones que superan el haber mínimo