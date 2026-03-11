El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanzó con una nueva medida educativa que busca ampliar el acceso a la educación desde el jardín de infantes. En tanto, el gobernador Axel Kicillof firmó un decreto que universaliza la educación para niños en todo el territorio bonaerense. La iniciativa apunta a asegurar el ingreso temprano al sistema educativo y fortalecer las trayectorias escolares desde la primera infancia. Según las fuentes oficiales, esta medida busca favorecer el desarrollo cognitivo, la socialización y la adquisición de habilidades fundamentales para el aprendizaje posterior. El Gobierno bonaerense explicó, mediante el Decreto 158/2026 publicado en su Boletín Oficial, que el jardín será obligatorio a partir de los 3 años para todos los niños de Buenos Aires. La normativa establece que la Dirección General de Cultura y Educación deberá adoptar las acciones necesarias para asegurar la cobertura total del nivel inicial desde esa edad a partir del ciclo lectivo 2027. El decreto se apoya en la Ley de Educación Nacional y en la Ley de Educación Provincial. Ambas reglamentaciones establecen la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a la educación desde edades tempranas. En esta línea, el oficialismo provincial remarcó que la educación inicial cumple un rol central en la formación pedagógica de los chicos y explicaron que se debe a que se trata de una etapa que sólo puede cursarse dentro de un rango etario específico. Por eso, esta medida se enfoca en que esta etapa académica fomente estas tres claves: El calendario escolar 2026 para la Provincia de Buenos Aires fue oficializado por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) a través del Portal ABC. El objetivo principal de este ciclo lectivo es garantizar 190 días de clases. Para eso, se fijaron estas fechas clave: