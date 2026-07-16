Miles de argentinos ya empezaron a organizar sus vacaciones hacia Canadá, Estados Unidos y México para este 2026, pero hay un detalle que puede arruinar el itinerario antes de subir al avión: la vigencia del pasaporte.

Los tres países coinciden en un mismo punto de partida para autorizar el ingreso: el documento debe estar en condiciones óptimas, sin daños y con margen de vigencia suficiente.

De esta manera, quienes posterguen la renovación del pasaporte corren el riesgo de que la aerolínea les niegue el embarque o de que, directamente, migraciones deniegue la entrada a destino.

En qué condiciones debe estar el pasaporte para entrar a México, Estados Unidos y Canadá

En los tres destinos, el pasaporte es el primer documento que se revisa y el que concentra la mayor cantidad de rechazos evitables.

Para ingresar a Canadá, el pasaporte tiene que mantenerse válido durante toda la estadía, sin hojas dañadas y con espacio disponible para nuevos sellos.

Estados Unidos pide algo similar, aunque va un paso más allá: aunque el Departamento de Estado solo exige que el documento cubra la totalidad del viaje, se recomienda que la validez se extienda por lo menos seis meses después de la fecha de regreso, ya que muchas aerolíneas aplican esa regla de forma estricta antes de emitir el embarque.

En el caso de México, no hay un mínimo de meses exigido de manera oficial, pero si es necesario que sea válido durante toda la estadía en el país y que este en buen estado.

El denominador común es claro: un pasaporte vencido, roto o mojado puede transformarse en el motivo de un rechazo, incluso cuando el resto de la documentación esté en regla.

Por eso, la recomendación de los especialistas en viajes es sacar turno en el Registro Civil apenas surge la idea del viaje, ya que los tiempos de renovación en Argentina no son inmediatos.

Viajar a Canadá, Estados Unidos y México: cuánto tiempo de vigencia debe tener el pasaporte y qué otros documentos pueden pedirte al ingresar. Fuente: Canva

Qué más piden México, Estados Unidos y Canadá para dejar entrar a extranjeros

Más allá del pasaporte, cada país tiene su propio esquema de ingreso.

Para Canadá, la regla general sigue siendo la visa, aunque los argentinos pueden acceder a la Autorización Electrónica de Viaje (eTA) —un permiso vinculado con el pasaporte con validez de hasta cinco años— si ya tuvieron una visa canadiense en la última década o cuentan con una visa estadounidense de no inmigrante vigente, siempre que el ingreso sea por avión.

Quien no cumpla esas condiciones deberá tramitar una visa de visitante, de estudio o de trabajo según el motivo del viaje.

Estados Unidos, en cambio, no ofrece atajos: todo argentino necesita una visa de visitante ( B1 para negocios o B2 para turismo y visitas familiares ), que se tramita completando el formulario DS-160, pagando un arancel y pasando por una entrevista en la Embajada de Estados Unidos.

México es el destino con el trámite más simple de los tres: los turistas argentinos ingresan sin visa por estadías de hasta 180 días, siempre que no realicen actividades remuneradas, aunque para trabajar, estudiar o residir sí es obligatorio tramitar una visa de residencia temporal o permanente.

Qué otros documentos deben tener los extranjeros a mano para viajar a México, Estados Unidos y Canadá

Aunque no siempre figuran como requisitos más importantes, hay documentación adicional que los tres países pueden solicitar en el control migratorio.

Pasaje de regreso o de continuación de viaje como prueba de que el viajero no permanecerá más tiempo del autorizado.

Solvencia económica . Esta demuestra que el visitante cuenta con dinero suficiente para mantenerse durante su estadía.

Comprobante de alojamiento . Esto ayuda a respaldar el motivo y la planificación del viaje.

Seguro médico . Su objetivo es garantizar que, si el visitante necesita atención médica durante su estadía, contará con cobertura para afrontar esos gastos.

Es importante tener en cuenta que la solicitud de estos documentos depende de la normativa de cada país y de la evaluación que realice el agente migratorio durante el control de ingreso. Llevar toda la documentación en regla puede agilizar el trámite y evitar inconvenientes.