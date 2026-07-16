Todos los viajeros internacionales que planeen llegar a Nueva York o Nueva Jersey durante los próximos días tendrán que tener en cuenta un aspecto fundamental sobre su visa americana para evitar inconvenientes con las autoridades migratorias: debe estar sellada en el pasaporte donde fue emitida.

Cuando este permiso no se encuentre físicamente presente en el documento al que pertenece, las autoridades considerarán que la visa americana que se está presentando es administrativamente inválida y no podrá utilizarse para viajar.

Confirmado: ninguno de estos extranjeros tendrá permitido llegar a Nueva York o Nueva Jersey

Las autoridades aseguran que cuando las visas americanas se dañan de alguna manera, quedan invalidadas para su propósito, por lo que será necesario gestionar una completamente nueva.

En ese sentido, cuando el pasaporte de un viajero venza y se tramite un nuevo ejemplar, bajo ninguna circunstancia la visa americana debe recortarse para pegarse posteriormente en el pasaporte nuevo, dado que esto causará una revocación administrativa, independientemente de la vigencia que aún le quede al visado.

En estos casos, la indicación es viajar con el pasaporte viejo (que tiene la visa americana) y el pasaporte nuevo, pues quienes no tengan su visado sellado en el pasaporte donde fue emitido, no podrán realizar traslados internacionales.

La visa siempre debe estar sellada en el pasaporte donde fue emitida.

Información importante sobre la visa americana que todos los viajeros internacionales deben conocer

La visa americana sólo puede ser utilizada para su propósito, pues realizar actividades que se encuentren fuera de los permisos que contempla es motivo de que pierda validez. Un ejemplo es comprar mercadería para revender utilizando la visa de turismo, pues bajo esta categoría no se admite ninguna actividad comercial.

Por otra parte, respetar los plazos de entrada y salida pautados es esencial para preservar el documento y volver a utilizarlo, dado que la normativa vigente establece que cuando se exceden los plazos permitidos la visa se anula automáticamente por considerarse fuera de estatus su portador. En estos casos, no puede volver a utilizarse para viajar.