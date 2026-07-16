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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene varias opciones de créditos y deducciones fiscales que se pueden reclamar a la hora de presentar la Declaración de Impuestos.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene varias opciones de créditos y deducciones fiscales que se pueden reclamar a la hora de presentar la Declaración de Impuestos. Uno de ellos es el Child Tax Credit (CTC), destinado a familias con hijos calificados.

Para acceder a este beneficio es necesario cumplir con una serie de condiciones como la edad del niño, los ingresos del contribuyente, el parentesco y la residencia, entre otros criterios.

Estados Unidos otorga 2.200 dólares en créditos fiscales: ¿Cuáles son los requisitos del Child Tax Credit?

Entre los principales requisitos que deben cumplir los contribuyentes que deseen recibir el CTC se encuentran:

El contribuyente y cada hijo debe tener un número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar, emitido antes de la fecha límite para presentar la declaración

El hijo debe tener menos de 17 años al terminar el año fiscal

Debe ser:

Hijo/a Hijastro/a Hijo/a adoptivo/a Hermano/a Descendiente de alguno de ellos

El menor no puede haber aportado más de la mitad de su propio sustento durante el año

Debe haber vivido con el contribuyente más de la mitad del año

Debe ser reclamado como dependiente en la declaración de impuestos

No debe presentar una declaración conjunta

Debe ser ciudadano o extranjero residente

El crédito pone un límite de ingresos anuales de 200.000 dólares si es una declaración individual o de 400.000 si se trata de una declaración conjunta. Si se superan estos umbrales, el monto se reduce.

El contribuyente y cada hijo debe tener un número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar, emitido antes de la fecha límite para presentar la declaración. Wikimedia Commons | Freepik

¿Cuál es el monto reembolsable del Child Tax Credit?

El CTC es un crédito fiscal no reembolsable. No obstante, parte de este beneficio puede serlo a través del Additional Child Tadx Credit (ACTC). Para el año fiscal 2025, el CTC es de hasta 2.200 dólares por hijo calificado.

El ACTC permite recibir hasta 1.700 dólares por cada hijo como reembolso a quienes cumplan con los requisitos. Para acceder a este beneficio fiscal es necesario:

Haber obtenido al menos 2.500 en ingresos de trabajo

Cumplir con las condiciones del CTC

Tener parte del crédito que no pudo utilizarse para reducir el impuesto adeudado

Otros créditos compatibles con el Child Tax Credit: información importante

Recibir el Child Tax Credit no impide solicitar otros beneficios tributarios del IRS si también se cumplen sus requisitos.

Entre los principales créditos compatibles se encuentran: