Las autoridades migratorias de Estados Unidos, México y Canadá confirmaron que un pasaporte vencido o próximo a vencer puede impedir el ingreso a cualquiera de los tres países. Cada nación aplica su propio criterio de vigencia mínima, por lo que no alcanza con que el documento esté simplemente “vigente” al momento del viaje.

La fecha del 19 de julio cobra especial relevancia porque ese día se disputa la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, y los tres países —coorganizadores del torneo— esperan un pico de viajeros extranjeros que buscan llegar antes del cierre del certamen.

¿Qué requisito de vigencia pide cada país?

Los tres destinos no comparten el mismo criterio. México, a través del Instituto Nacional de Migración, no exige una vigencia mínima fija: el pasaporte solo debe mantenerse válido durante toda la estancia del viajero en el país.

Estados Unidos y Canadá, en cambio, recomiendan mayor margen de vigencia , aunque la exigencia puede variar según la aerolínea y el criterio del oficial migratorio en el punto de entrada:

México: vigente durante toda la estancia, sin mínimo fijo exigido por ley.

Canadá: se recomienda un mínimo de 6 meses de vigencia, aunque la decisión final queda a criterio del oficial de frontera.

Estados Unidos: exige que el documento esté vigente; muchas aerolíneas aplican además el estándar internacional de 6 meses antes de permitir el embarque.

La fecha del 19 de julio cobra especial relevancia porque ese día se disputa la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium y los tres países esperan un pico de viajeros extranjeros que buscan llegar antes del cierre del certamen. ChatGPT

¿Qué pasa si el pasaporte está vencido o por vencer?

Un documento vencido puede generar el rechazo del viajero incluso antes de llegar a la frontera, ya que las aerolíneas suelen verificar la vigencia del pasaporte al momento del check-in. Con el aumento de tráfico por el Mundial, los controles podrían ser aún más estrictos en los aeropuertos de los tres países.

Por eso, las autoridades recomiendan iniciar el trámite de renovación con varios meses de anticipación y confirmar los requisitos específicos del destino antes de comprar el pasaje. La gestión debe hacerse ante el organismo oficial correspondiente —Departamento de Estado, SRE o IRCC— para evitar demoras de último momento.