La expansión de las grandes cadenas gastronómicas vuelve a impulsar el empleo joven en Argentina. McDonald’s confirmó la apertura de un nuevo local en la provincia de Buenos Aires y ya comenzó la búsqueda de personal para cubrir 80 vacantes laborales , muchas de ellas orientadas a quienes buscan su primera experiencia formal de trabajo.

La inauguración estará a cargo de Arcos Dorados, la mayor franquicia independiente de McDonald’s en el mundo, que desembarcará por primera vez en la ciudad de Junín. Con esta apertura, la compañía alcanzará los 235 restaurantes operativos en todo el país.

Cómo será el nuevo McDonald’s de Junín

El nuevo restaurante tendrá una superficie cubierta de 390 metros cuadrados e incorporará algunos de los servicios más utilizados por la cadena, como AutoMac y McCafé. También contará con Playland, un espacio para cumpleaños y un sector exclusivo destinado al delivery.

Además, la empresa confirmó que el local sumará tecnología sustentable dentro de su programa “Receta del Futuro”, con iluminación LED, sistemas de control de consumo energético y separación de residuos. También incluirá estacionamiento para vehículos eléctricos.

“Esta apertura representa una apuesta concreta al desarrollo local y a la generación de empleo para jóvenes”, aseguró Diego Paniagua, director general de Arcos Dorados Argentina.

La cadena abrirá su primer local en Junín y activó una búsqueda laboral, orientadas principalmente a jóvenes.

Cuánto gana un empleado de McDonald’s en 2026

Los trabajadores de cadenas de comida rápida como McDonald’s, Burger King o Starbucks se encuentran alcanzados por el convenio colectivo 329/2000 de servicios rápidos gastronómicos.

Tras la última actualización salarial acordada por la Federación de Pasteleros y Servicios Rápidos, los salarios de mayo de 2026 quedaron conformados de la siguiente manera:

Empleado principiante: desde $ 983.337 más adicionales.

Empleado A: básicos desde $ 1.046.681.

Empleado B: salarios desde $ 1.092.695.

Cajeros: desde $ 1.159.429.

Líderes y encargados: pueden superar los $ 1,5 millones con adicionales incluidos.

En muchos casos, además, las cadenas ofrecen jornadas part-time compatibles con los estudios, uno de los factores que explica por qué suelen convertirse en la puerta de ingreso al mercado laboral para miles de jóvenes argentinos.

Qué requisitos hay para trabajar en McDonald’s

La búsqueda laboral ya se encuentra abierta y apunta principalmente a jóvenes que quieran incorporarse como crew en el nuevo restaurante de Junín.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Tener más de 16 años.

Presentar currículum vitae.

Contar con disponibilidad horaria.

Tener interés en atención al cliente y trabajo en equipo.

La compañía también destacó que ofrece capacitaciones internas y programas de formación vinculados a liderazgo, atención al cliente y desarrollo profesional.

Cómo postularse a las vacantes

Las personas interesadas podrán enviar su CV a través de los canales digitales oficiales de McDonald’s y Arcos Dorados, donde la empresa publicará las vacantes disponibles para el nuevo local de Junín.