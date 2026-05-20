El subsidio para desempleados podrá alcanzar los $2 millones durante 2026 en Colombia. (Foto: Shutterstock)

Miles de trabajadores en Colombia podrán acceder durante 2026 a un subsidio económico de hasta $2 millones mediante el Mecanismo de Protección al Cesante , una ayuda creada para acompañar a quienes quedaron desempleados mientras buscan reincorporarse al mercado laboral formal.

Según la Ley 1636 de 2013 y el funcionamiento de las Cajas de Compensación Familiar, este apoyo económico equivale al salario mínimo mensual vigente junto con el auxilio de transporte y se entrega de manera gradual a los beneficiarios que cumplan con las condiciones exigidas.

¿Qué trabajadores pueden recibir el subsidio de $2 millones en 2026?

El beneficio está dirigido a personas que hayan perdido su empleo y que anteriormente estuvieran afiliadas a una caja de compensación familiar. Además, deberán demostrar que realizaron aportes durante al menos 12 meses, continuos o discontinuos, dentro de los últimos tres años antes de quedar cesantes.

La solicitud debe gestionarse directamente ante la agencia de empleo de la caja de compensación correspondiente y el subsidio puede volver a solicitarse después de tres años, siempre que se cumplan nuevamente los requisitos establecidos por la ley.

El subsidio para desempleados podrá alcanzar los $2 millones durante 2026 en Colombia. (Foto: Shutterstock)

Cómo se paga el subsidio para desempleados en Colombia

El monto total no se entrega en un único desembolso. El esquema de pagos está dividido en cuatro etapas para brindar apoyo progresivo mientras el trabajador encuentra una nueva oportunidad laboral.

La distribución se realiza así:

Primer pago : 40% del total.

Segundo pago : 30%.

Tercer pago : 20% .

Cuarto pago: 10%.

Además del dinero, el mecanismo contempla la continuidad de los aportes a salud y pensión durante el periodo de desempleo, evitando que el beneficiario pierda cobertura médica o semanas de cotización.

Qué otros beneficios incluye el Mecanismo de Protección al Cesante

Las cajas de compensación también ofrecen acompañamiento laboral y programas de capacitación para facilitar el regreso al empleo formal. Entre los servicios disponibles aparecen talleres de formación, orientación ocupacional, intermediación laboral y actualización de perfiles profesionales.

Los beneficiarios deben participar en estas actividades como parte de las condiciones del programa, cuya disponibilidad depende del cumplimiento de requisitos y de los cupos habilitados por cada caja de compensación.