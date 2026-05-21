El proceso está dirigido a ciudadanos con experiencia laboral y formación universitaria en áreas estratégicas. La convocatoria estará habilitada durante mayo de 2026.

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El Ejército Nacional de Colombia confirmó la apertura de una nueva convocatoria laboral y profesional para integrar el Curso de Oficiales del Cuerpo Administrativo, una de las modalidades de incorporación más buscadas por quienes desean construir carrera dentro de la institución sin pertenecer al área de combate. La iniciativa está dirigida a profesionales en salud, ingeniería, derecho, economía, arquitectura y comunicación social, entre otras disciplinas.

La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova informó que el proceso estará disponible del 1 al 31 de mayo de 2026 y permitirá el ingreso de nuevos oficiales administrativos que apoyarán funciones estratégicas, técnicas y profesionales dentro de las Fuerzas Militares. Entre los perfiles requeridos aparecen médicos, psicólogos, odontólogos, abogados, contadores, ingenieros civiles, eléctricos, mecánicos, industriales y arquitectos.

¿Qué profesionales busca el Ejército Nacional en la convocatoria 2026?

La convocatoria del Ejército Nacional está enfocada en profesionales universitarios que deseen incorporarse como oficiales administrativos. Según la información publicada por la institución, las vacantes disponibles abarcan varias áreas del conocimiento.

Entre las profesiones habilitadas aparecen:

Medicina

Psicología

Odontología

Trabajo social

Derecho

Contaduría pública

Economía

Administración en salud

Arquitectura

Ingeniería civil

Ingeniería industrial

Ingeniería eléctrica

Ingeniería mecánica

Ingeniería de sistemas

Ingeniería de software

Comunicación social

El Ejército de Colombia busca empleados médicos, ingenieros, abogados y arquitectos: aplica a mayores de 29 años y con 1 año de experiencia laboral. ChatGPT - creada con IA

La institución explicó que estos perfiles cumplen funciones clave relacionadas con logística, administración, salud, soporte técnico, gestión jurídica y acompañamiento estratégico dentro de las unidades militares del país.

¿Cuáles son los requisitos para entrar al Ejército como oficial administrativo?

El Ejército detalló que los aspirantes deberán cumplir una serie de condiciones académicas, físicas y legales para poder avanzar en el proceso de selección.

Entre los requisitos más importantes se encuentran:

Ser colombiano de nacimiento.

Tener menos de 29 años y 7 meses al momento del ingreso.

Contar con título profesional avalado por el Ministerio de Educación.

Tener tarjeta profesional en las carreras que la exijan.

Acreditar mínimo un año de experiencia laboral relacionada con el pregrado.

Presentar resultados de las pruebas Saber Pro o ECAES.

Superar exámenes médicos, psicológicos y físicos.

Presentar prueba de inglés.

Tener certificado de natación avalado.

No registrar antecedentes disciplinarios, judiciales ni multas vigentes.

En el caso de los profesionales del área de la salud, también será obligatorio contar con inscripción activa en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (Rethus).

¿Hasta cuándo hay plazo para aplicar a la convocatoria del Ejército?

La convocatoria estará abierta entre el 1 y el 31 de mayo de 2026, periodo en el que los interesados podrán completar su proceso de inscripción y entregar la documentación exigida.

El Ejército advirtió que el proceso debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales y recordó que no existen intermediarios autorizados. Además, pidió a los aspirantes evitar pagos o consignaciones a terceros.

Los profesionales seleccionados iniciarán el Curso de Oficiales Administrativos en las instalaciones de la Escuela Militar de Cadetes y posteriormente podrán desempeñarse en distintas regiones del país.

¿Qué pruebas deben presentar los aspirantes al Ejército Nacional?

El proceso de selección contempla varias etapas orientadas a evaluar las capacidades físicas, académicas y psicológicas de los candidatos.

Las evaluaciones incluyen:

Exámenes médicos especializados.

Valoración psicofísica.

Prueba física calificada de 1 a 100.

Evaluación de inglés.

Estudio de seguridad.

Entrevista personal.

Visita domiciliaria presencial.

Prueba de conocimientos según la profesión.

Prueba de confiabilidad con polígrafo excluyente.

La institución señaló que cada una de estas etapas es obligatoria y eliminatoria dentro del proceso de incorporación.

¿Qué beneficios reciben los oficiales administrativos del Ejército?

Quienes logren ingresar al programa tendrán acceso a formación militar profesional y a diferentes beneficios otorgados por la institución.

Entre ellos se destacan: