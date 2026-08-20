La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene publicados en su sitio web oficial los requisitos en cuanto a edad y créditos que deben cumplirse para poder reclamar beneficios de jubilación.

En ese sentido, quienes cumplan la edad mínima en agosto o septiembre y ya hayan acumulado en su historial los 40 créditos necesarios, podrán comenzar a cobrar.

Los nuevos jubilados de agosto y septiembre que podrán recibir su pensión

Quienes cumplan sus 62 años y tengan los 40 créditos acumulados ya serán elegibles para reclamar sus beneficios mensuales del Seguro Social. Sin embargo, es esencial destacar que este tipo de jubilación es conocida como “jubilación temprana” y representa aproximadamente un 30% menos de lo que se debería recibir si se espera a la edad plena de jubilación.

La edad plena para quienes en 2026 cumplan sus 62 es 67 años. De querer recibir el dinero sin descuentos, será necesario aguardar hasta este momento para reclamar.

Quienes cumplan 62 años y tengan 40 créditos en el historial podrán reclamar su jubilación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes cobrarán lo máximo que el Seguro Social puede pagar

Si bien SSA permite reclamar esta prestación al alcanzar los 62, el beneficio aumenta si se espera para cobrar incluso después de la edad plena.

En ese marco, el monto máximo que se entrega según cada caso será otorgado sólo a quienes aguardaron hasta sus 70 años para realizar el trámite de retiro.

Información importante para todos los futuros jubilados

Incluso si se decide esperar después de los 62 años para recibir un beneficio mayor, es esencial destacar que el momento para abonarse a Medicare es 3 meses antes de cumplir los 65 años.